這款「百搭鞋」當年人人有！她想回購竟買不到 過來人嘆：時代的眼淚

TOMS帆布鞋曾相當熱賣，如今卻成了許多人心中「時代的眼淚」。一名女網友分享，她特別鍾愛TOMS經典的銀亮片款，最近想再買一雙來懷舊，竟發現沒有櫃位可以購買，引起網友討論。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，大家知道以前有一個很紅的平底鞋叫TOMS嗎？不僅好看又實穿，最愛黑色、銀亮片款式，近期心血來潮想要回購，卻發現沒有櫃位可買，好奇發問「哪裡可以買得到或者有替代款嗎？」。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「高一穿黑色亮片款，都覺得自己潮到不行」、「時代的眼淚，大概2007那時很紅」、「我以前是TOMS的工讀生，時代的眼淚，後來好像都撤櫃了」、「當年我很愛欸，買了3-4雙，有最愛銀亮片&蕾絲白，一雙1000元左右吧，好穿但沒有止滑，最後硬化，只好丟了」、「有TOMS的人，是不是一定要拍一張鞋子獨照哈哈哈」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「穿完腳超臭，鞋底又滑，紅的時候真的人腳一雙」、「穿過，因為不止滑跑步，從半高樓的樓梯飛下去，摔了個狗吃屎還掛急診」、「高中時很愛穿，不過腳會臭」、「超好穿也很潮，但年紀大了就怕足底筋膜炎，無法穿太薄的鞋了」、「台灣沒有專櫃了，好穿但鞋底滑，下雨容易摔倒」。