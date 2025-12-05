童年經典重現！透明「冷凍袋」勾回憶 網共鳴：逝去的青春

隨著時代不斷進步，許多早期的物品逐漸消失淘汰。有一名網友在臉書分享一款透明塑膠袋，上面還有卡通圖案，不少人一眼就認出這是小時候常見的「冷凍袋」，可裝入各種飲品然後冷凍，製成冰來食用。貼文讓許多五、六年級生看了回憶滿滿，還分享曾吃過的冰品口味。

原PO在臉書「爆廢公社」分享兩包透明的小塑膠袋，袋子上印有可愛的卡通圖案，並有大大的「冷凍袋」3個字，每包售價40元。他透露小時候家裡煮綠豆湯都會用這種袋子來裝，然後放入冰箱冷凍，因此也好奇有用過的人看到這款塑膠袋會想到什麼？

貼文勾起不少人的回憶，「小時候貪心都裝滿，結冰後爆開」、「哇！以前小孩子從小會做，現在要上班，沒有什麼體力做點心飲品」、「兒時回憶」、「好有年代的棒棒冰」、「小時候開冰箱看到都會很開心」、「逝去的青春」、「國小都會趁午休偷跑到學校隔壁雜貨店買綠豆冰，邊走邊吃進學校就吃光了」。

還有網友分享小時候吃過用冷凍袋做成的各種冰品，「以前是拿來當綠豆湯冰棒的」、「阿嬤做的凍凍果」、「我家都有準備，夏天做給小孩吃古早味綠豆冰棒」、「小時候的雜貨店，老闆會放一個紅色酸梅加水冰凍起來，一個一元買給小朋友們」、「以前常把牛奶放進去冰成牛奶冰棒」、「小時候隔壁的鄰居阿嬤都會用這給我吃綠豆冰」、「健素冰，有人也有吃過嗎？」、「小時候的綠豆冰、鳳梨冰，還有檸檬梅子冰，都用這個袋子裝欸」。