有人狂買7件！七、八年級生見1款褲子怕爆：死去的記憶回來了

你也喜歡跟流行嗎？台灣人的服裝隨著流行不斷改變，近日一名女網友在Threads分享，自己翻到塵封在衣櫃已久的「糖果彩色鉛筆褲」。有網友解釋，這件褲子當年因南韓人氣女團「少女時代」爆紅，如今卻根本穿不出門。

原PO表示，整理房間都會發現新大陸，吐槽10幾年前的自己「怎麼會覺得自己可以駕馭這個顏色」。貼文曝光後，許多七、八年級網友紛紛湧入留言區，「只有少女時代可以駕馭得了吧」、「那時候滿街的酒紅色鉛筆褲，男生也都有」、「當年我買的是寶藍色，還配亮黃的高跟鞋」、「酒紅色一定要的啊，怎麼能少呢，連男生都會穿」、「死去的記憶回來了，褲子還在但已經塞不下去了」、「原來的曾經，我們都買過艷色單寧褲」。

也有人回憶其他單品，「有螢光色外套」、「那妳家一定也會有無鏡片的彩色鏡框眼鏡」、「以前很夯，還有雪花褲，有藍色的和黑色，到時候賣衣服的時候賣超好。還有下擺皺皺的牛仔褲，腳踝那邊看起來很細」、「不想承認有段時間還買過紫色褲襪」。

還有網友建議褲子先別丟，「先留著，按照流行的邏輯，它快要回來了」、「我昨天還滑到有外國人燙玉米鬚」、「先不要丟，流行會回來的」、「現在是泡泡襪，鉛筆褲應該快了」、「再過6年，大概重新流行一次的，就像現在是流行Y2K」。