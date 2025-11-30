快訊

嫁身家3800億小開17年！47歲玉女暴哭 吐心碎內幕

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

袁惟仁臥床5年突緊急送醫 紀寶如曝最新狀況

有人狂買7件！七、八年級生見1款褲子怕爆：死去的記憶回來了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友翻出過去流行的彩色鉛筆褲，七、八年級生共鳴。 示意圖／ingimage
一名網友翻出過去流行的彩色鉛筆褲，七、八年級生共鳴。 示意圖／ingimage

你也喜歡跟流行嗎？台灣人的服裝隨著流行不斷改變，近日一名女網友在Threads分享，自己翻到塵封在衣櫃已久的「糖果彩色鉛筆褲」。有網友解釋，這件褲子當年因南韓人氣女團「少女時代」爆紅，如今卻根本穿不出門。

原PO表示，整理房間都會發現新大陸，吐槽10幾年前的自己「怎麼會覺得自己可以駕馭這個顏色」。貼文曝光後，許多七、八年級網友紛紛湧入留言區，「只有少女時代可以駕馭得了吧」、「那時候滿街的酒紅色鉛筆褲，男生也都有」、「當年我買的是寶藍色，還配亮黃的高跟鞋」、「酒紅色一定要的啊，怎麼能少呢，連男生都會穿」、「死去的記憶回來了，褲子還在但已經塞不下去了」、「原來的曾經，我們都買過艷色單寧褲」。

也有人回憶其他單品，「有螢光色外套」、「那妳家一定也會有無鏡片的彩色鏡框眼鏡」、「以前很夯，還有雪花褲，有藍色的和黑色，到時候賣衣服的時候賣超好。還有下擺皺皺的牛仔褲，腳踝那邊看起來很細」、「不想承認有段時間還買過紫色褲襪」。

還有網友建議褲子先別丟，「先留著，按照流行的邏輯，它快要回來了」、「我昨天還滑到有外國人燙玉米鬚」、「先不要丟，流行會回來的」、「現在是泡泡襪，鉛筆褲應該快了」、「再過6年，大概重新流行一次的，就像現在是流行Y2K」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

牛仔褲 少女時代

延伸閱讀

劉嘉玲60大壽派對「Labubu蛋糕」萌度爆表 梁朝偉甜蜜同框

舞蹈老師低血糖暈倒！全班學生「0猶豫」秒跟 集體一片倒地

屏東海生舘徵求企鵝寶寶命名！留言區湧入大量《BanG Dream!》粉絲

嘉市跨年最終場 南韓人氣女團MAMAMOO頌樂、蕭煌奇嗨迎2026

相關新聞

有人狂買7件！七、八年級生見1款褲子怕爆：死去的記憶回來了

你也喜歡跟流行嗎？台灣人的服裝隨著流行不斷改變，近日一名女網友在Threads分享，自己翻到塵封在衣櫃已久的「糖果彩色鉛筆褲」。有網友解釋，這件褲子當年因南韓人氣女團「少女時代」爆紅，如今卻根本穿不出門。

京劇名伶成武打女星 「嘉凌」活躍1970年代影壇

1970年代活躍於大螢幕的武打女星嘉凌，原本是享譽菊壇的京劇名伶，由於她有紮實的京劇基本功，能唱又能打，還有外貌的優勢，在影壇備受注目，有「武俠影后」的美譽。 　【推薦閱讀】　秦祥林、張復建都從

因應金融海嘯 2009年「22K方案」搶救大專生失業大作戰

2008年爆發國際金融海嘯，國內景氣受到嚴重的衝擊，為了促進大專畢業的社會新鮮人就業，教育部於2009年推出「大專畢業生到企業實習方案」的政策，補助企業引進大專畢業生從事就業實習，每人月薪2.2萬元，

怎樣才是好節目？1978年崔苔菁與葉慶炳、辛永秀對談揭80年代電視圈生態

下課或下班後，你還會開電視、準時收看某部綜藝節目嗎？你覺得現在的電視節目讓「網紅」、「流量名人」當主持人適合嗎？現在的電視黃金時段、八點檔的劇情是不是越來越無趣，快比不上網路影音平台了呢？

「烏拉巴哈」勾起你的回憶！「終極」系列第二部《終極一家》

由八大電視台與可米國際影視聯合製作的台灣偶像劇《終極一班》，憑著不良少年以及奇幻元素，迅速收獲不少人氣，製作組打鐵趁熱，除了飛輪海以外，也找來了藍心湄、唐禹哲等藝人，推出了續作《終極一家》。

小童星出身金馬影后 恬妞命運多舛的男神收割機

童星出身的恬妞，本名朱凱婷，出身於演藝世家。父親朱少龍是上海籍京劇琴師，曾於軍隊及總統府表演；姊姊恬妮亦是知名演員。恬妞5歲開始學習京劇，曾隸屬大鵬國劇隊、聯勤劇團與國立復興劇團，飾演童角。8、9歲時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。