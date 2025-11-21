快訊

財神來了還不應門？統一發票7-8月中千萬「2張未領」 中獎資訊曝

石虎柳丁事件延燒 大苑子發613字認錯聲明「董事長已親自道歉」

童年神作《真珠美人魚》重新播出 網直呼：長大後看超母湯

聯合新聞網／ 綜合報導
日本動漫《真珠美人魚》在台曾風靡一時，是不少七、八年級生成長階段必看的動畫作品。示意圖／ingimage
日本動漫《真珠美人魚》在台曾風靡一時，是不少七、八年級生成長階段必看的動畫作品。示意圖／ingimage

經典少女動畫真珠美人魚》近期在多個平台重新播出，帶動許多七、八年級生重溫童年。然而，就有民眾發現，當年看得津津有味的劇情，如今回頭再看，竟然處處充滿「兒童不宜」的台詞與畫面，在網路上引發熱烈討論。

一名網友在Dcard以「真珠美人魚也太兒童不宜」為題發文，表示自己最近常看到該動畫回歸的討論，卻在Threads上看到某段角色談論「生寶寶」的截圖，讓他愣住，直呼：「好幾段對話都超母湯的！」並好奇這樣的內容是否真的適合小孩觀看。

有人指出，若去查原作漫畫會發現尺度其實更大，動畫版已經刪改許多情節；也有人分享，漫畫中甚至出現強吻、曖昧場景，認為「動畫其實算保守」。更有人回憶，小時候跟家長一起租漫畫回家看，如今回想不知道父母當時是什麼心情。

但也有不少網友認為，所謂「兒童不宜」其實是因為大人比小孩懂得更多，孩子根本不會往性暗示聯想。有網友表示，小朋友只覺得角色想要有「小寶寶」很正常，就像玩家家酒一樣；也有人笑說自己當年只記得角色唱歌打壞人，完全看不懂台詞背後的含義。

由於劇中主角露亞與海斗的互動常常帶有曖昧氛圍，一些觀眾長大後重新觀看，才開始覺得「這真的能播嗎？」還有人半開玩笑地感嘆，看著兩人對話讓成年觀眾「臉紅心跳」，甚至覺得海斗行為有些「渣男」成分，引來其他人附和。

另外，部分留言也提到，《真珠美人魚》並非少數有類似情節的作品，從《哆啦A夢》到《庫洛魔法使》，不少早期給小朋友看的日系動畫本就帶有成熟題材，只是當年年紀還小，觀眾根本無從理解。

真珠美人魚 動畫 卡通 漫畫

延伸閱讀

《彌河上的荒野》動畫奪2025金馬創投會議百萬首獎 金馬得主陳嘉言再創佳績

跟上大陸腳步 香港官方電台停播日本動畫「工作細胞」

《胖子與愛情以及過錯！》失憶讓她煥然一新 胖女孩自信光彩耀眼

✝升天✝《主播女孩重度依賴》動畫揭預告 由YoStar Pictures製作

相關新聞

童年神作《真珠美人魚》重新播出 網直呼：長大後看超母湯

經典少女動畫《真珠美人魚》近期在多個平台重新播出，帶動許多七、八年級生重溫童年。然而，就有民眾發現，當年看得津津有味的劇情，如今回頭再看，竟然處處充滿「兒童不宜」的台詞與畫面，在網路上引發熱烈討論。

5年曾發生600起車禍的山路 陽明山「仰德大道」也曾發生蔣中正遭撞事件

陽明山是許多人休閒時會前往的景點，無論是白天、夜晚，都有不同的風景。而位於台北市士林區、通往山頂的仰德大道，那山路蜿蜒有著許多急彎，讓當地時常發生交通意外，有著5年600起車禍的說法，甚至在60年代，

東森幼幼台打造兒童偶像劇 《萌學園》播出六季還有電影版

在台灣電視史上，專為兒童族群量身打造的電視劇系列並不多見。由東森幼幼台於 2010 年推出的《萌學園》系列，就是其中之一，以其獨特的魔法學校設定、結合在地偶像的卡司，掀起一陣熱潮，不只是播出了六季，甚

軟嫩又透清涼的古早味甜點「涼粉」竟藏著日式血統！

艋舺貴陽街有一家店賣一種古早味甜點，名叫「涼粉」。1990年代由第一代老闆辜明雄經營，當時被媒體稱為「台北最後一攤」。「涼粉伯」的生意後來交棒給第二代辜凱鈴，如今傳承六十年。 　【推薦閱讀】

不是珍珠奶茶！台灣夜市「懷舊1飲料」突賣爆 喝40年不膩口被掃光

台灣夜市美食選擇多元，近來有民眾驚喜發現，被稱為「童年飲料」的商品悄悄重回夜市販售，引發討論。深耕台灣超過40年的...

朱延平電影「丑妹」竟是男兒身！　童星真實身分曝光震驚網友

1996年，由導演朱延平執導的喜劇電影《狗蛋大兵》，童星郝劭文在片中的逗趣表現，至今仍讓許多六、七年級生印象深刻。這部集結吳奇隆、翁虹、吳宗憲與郝劭文等人氣卡司的作品，透過多位童星以天真童趣演繹軍中訓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。