童年神作《真珠美人魚》重新播出 網直呼：長大後看超母湯

經典少女動畫《真珠美人魚》近期在多個平台重新播出，帶動許多七、八年級生重溫童年。然而，就有民眾發現，當年看得津津有味的劇情，如今回頭再看，竟然處處充滿「兒童不宜」的台詞與畫面，在網路上引發熱烈討論。

一名網友在Dcard以「真珠美人魚也太兒童不宜」為題發文，表示自己最近常看到該動畫回歸的討論，卻在Threads上看到某段角色談論「生寶寶」的截圖，讓他愣住，直呼：「好幾段對話都超母湯的！」並好奇這樣的內容是否真的適合小孩觀看。

有人指出，若去查原作漫畫會發現尺度其實更大，動畫版已經刪改許多情節；也有人分享，漫畫中甚至出現強吻、曖昧場景，認為「動畫其實算保守」。更有人回憶，小時候跟家長一起租漫畫回家看，如今回想不知道父母當時是什麼心情。

但也有不少網友認為，所謂「兒童不宜」其實是因為大人比小孩懂得更多，孩子根本不會往性暗示聯想。有網友表示，小朋友只覺得角色想要有「小寶寶」很正常，就像玩家家酒一樣；也有人笑說自己當年只記得角色唱歌打壞人，完全看不懂台詞背後的含義。

由於劇中主角露亞與海斗的互動常常帶有曖昧氛圍，一些觀眾長大後重新觀看，才開始覺得「這真的能播嗎？」還有人半開玩笑地感嘆，看著兩人對話讓成年觀眾「臉紅心跳」，甚至覺得海斗行為有些「渣男」成分，引來其他人附和。

另外，部分留言也提到，《真珠美人魚》並非少數有類似情節的作品，從《哆啦A夢》到《庫洛魔法使》，不少早期給小朋友看的日系動畫本就帶有成熟題材，只是當年年紀還小，觀眾根本無從理解。