不是珍珠奶茶！台灣夜市「懷舊1飲料」突賣爆 喝40年不膩口被掃光

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣夜市美食選擇多元，近來有民眾驚喜發現，被稱為「童年飲料」的嘉南羊乳悄悄重回夜市販售，引發討論。示意圖／聯合報系資料照片
台灣夜市美食選擇多元，近來有民眾驚喜發現，被稱為「童年飲料」的嘉南羊乳悄悄重回夜市販售，引發討論。深耕台灣超過40年的嘉南羊乳以濃醇風味擄獲不少消費者，目前僅在台南部分夜市可見蹤影，因供應量有限，常在開攤不久便被搶購一空。

不是珍珠奶茶！台灣夜市1飲料突賣爆

有網友近日在Threads發文分享，於台南下營夜市攤販購入被稱為「童年神飲」的嘉南羊乳，並貼出多款口味的羊乳照片。原PO表示，現場售價為單瓶35元、6瓶200元，若購買10瓶還可再加送1瓶，等於11瓶330元，價格相當實惠，也因此讓原PO開心直呼，「2025 最新夜市手搖飲就是嘉南羊乳」。

貼文曝光後，引發大批網友共鳴，紛紛在留言區分享回憶與驚喜心情，「昨天也買了10瓶」、「小時候不懂羊奶的好，長大才知道那是多麼營養」、「小時候去早餐店會質疑羊奶為什麼那麼貴，後來覺得羊奶已經夠便宜了」、「堅果很好喝，我最推薦堅果口味」、「這商品總是在想喝時買不到」。

不少網友則認為嘉南羊乳重回夜市相當難得，「流行回來了」、「小時候的回憶」、「有去夜市我都會買，阿伯很熱情喔」、「我和我哥都快30歲，半年前開始訂，喝到現在還喝不膩」，討論度相當熱烈。

嘉南羊乳在台南的夜市開賣！地點、時間看過來

隨著健康意識提升，加上羊乳獨特風味再度受到關注，不少民眾開始重溫兒時記憶，重新購買嘉南羊乳。不過也有人不想採用長期配送訂購，因此改到夜市尋找現場販售的攤位。根據多位網友分享，目前嘉南羊乳主要在台南地區的夜市出現，除了周二外，幾乎每日都有攤販出攤，但各夜市的實際位置不固定，得靠運氣才能買到。

根據網友透露的資訊，嘉南羊乳目前在台南多處夜市設有流動攤位，出攤時程為：星期一於「麻豆夜市（中華街6號）」、星期三在「鹽水夜市（鹽水國小側門）」、星期四於「佳里夜市（信義一街套房出租處）」、星期五在「西港夜市（慶安街59巷菜市場出入口旁）」、星期六於「新營夜市（中華街與信義街口）」、星期日則在「下營夜市（中山路149號）」販售。

