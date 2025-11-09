以前沒有手機大學生晚上在幹嘛？ 過來人曝最常做3件事

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近日在論壇詢問，從前沒有手機的年代，大學生夜晚做什麼活動？ 示意圖／ingimage

一名網友近日在論壇指出，他好奇過往沒有手機的年代，大學生夜晚的活動是什麼？貼文勾起不少過來人的回憶，而當中夜衝、夜唱、玩網路遊戲是當時年輕人必做的三件事。

原PO在PTT以「以前沒有手機，大學生晚上都在幹嘛？」為題發文，表示以前手機還不普及的年代，很好奇當時的大學生晚上在做什麼，「逛街？運動？還是看電視？」

貼文引起熱議，「認真回你，泡夜店，現在夜店都沒以前多，以前到處都是」、「租片看電影啊」、「看小說、雜誌、聽廣播，或是乖乖唸書唸到想睡」、「讀書啊，你以為以前大學很好考？」、「你是不是不知道有社團這東西？」、「Disco、台球館、保齡球館、冰宮」。

不少過來人則是點名夜唱、夜衝、玩網路遊戲是最常做的三件事，「夜唱、夜衝，或者網咖打CS打魔獸」、「沒網路年代，夜遊、夜唱；有網路年代，除了網遊，還有聊天室」、「回宿舍打魔獸，或是夜衝夜唱」、「那時候流行夜衝看星星、夜唱」、「我記得1998年敦南錢櫃平常日凌晨12～8點，每人199/4小時+低消99，兩個人去夜唱4小時600塊就搞定了」、「我大學時智慧型剛出來還沒普及，就打電腦遊戲、夜衝、夜唱」、「玩電腦或夜遊、夜衝、聯誼吧」、「7年級大學時期宿舍電腦算多了，網咖也超多，不過離開電腦不就那些事」。

