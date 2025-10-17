快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

他怨「體質」去不了奇美博物館埃及展 一票苦主曝離奇經歷：科學無法解釋

聯合新聞網／ 綜合報導
奇美博物館大展《埃及之王：法老》主視覺。圖／奇美博物館提供
奇美博物館大展《埃及之王：法老》主視覺。圖／奇美博物館提供

奇美博物館與大英博物館合作推出《埃及之王：法老》展，將在明年1月29日登場，屆時將展出280件藏品。不過一名網友卻感嘆，因為體質問題無法參觀，意外釣出一堆人自曝「離奇經歷」，表示會頭暈胸悶想吐，直呼「科學真的無法解釋」。

該名網友在Threads上抱怨，看到奇美博物館即將展出《埃及之王：法老》展，但因為「體質問題」，感嘆無法實際親赴現場觀看，哀號「從小最喜歡埃及文物了嗚嗚，有展居然不能看，爛透」。結果文章曝光，發現一堆人也有類似情況，更有人透露自己連奇美博物館的兵器區都進不去，走進去不到兩步就頭暈目眩，真不曉得自己能不能去看。

還有人分享過去的離奇經歷，「之前去大英博物館看過埃及展，保平安的護身符身上也有，但還是差點吐出來，全身都很不舒服，頭很暈胸口很悶」、「這種科學真的無法解釋！之前去義大利，同事不能進去教堂，在教堂外就吐到不行」、「我表姐之前去埃及旅遊，也是去參觀那邊的文物還有金字塔，回來真的不舒服了一個禮拜」。

事實上，許多人好奇這次展覽是否有木乃伊來台，對此奇美博物館澄清「沒有木乃伊展示」，本次策展核心並非聚焦古埃及的喪葬文化，而是從法老的「帝王視角」出發，藉由巨型雕像、金飾珍寶、外交泥板書信等珍貴文物，帶領觀眾全面探索古埃及帝國的多元面貌。

奇美博物館 埃及 木乃伊

延伸閱讀

長榮空服員病逝…醫嘆跟大S異曲同工 多做1事結局可能翻轉

別再當盤子！好市多會員常忽略6權益 一堆人白花年費不自知

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

相關新聞

他怨「體質」去不了奇美博物館埃及展 一票苦主曝離奇經歷：科學無法解釋

奇美博物館與大英博物館合作推出《埃及之王：法老》展，將在明年1月29日登場，屆時將展出280件藏品。不過一名網友卻感嘆，因為體質問題無法參觀，意外釣出一堆人自曝「特殊經驗」…

聽聞寶藏外國人也來「挖寶」幕後主謀竟是「台美合作」盜墓集團｜1966年板橋林家盜墓案

1966年，知名望族板橋林家的祖墳爆發盜墓案，經過警方追查，這個由美國人與台灣人合作的盜墓集團，包括兩位美國人白濟傑（Harry Peljiger）與郝斯曼（Jack Horsman）。當時報紙批評外

「小崔苔菁」歷經破產自殺 石中玉舞台再重生

石中玉原本是金庸小說《俠客行》裡頭的人物，但在1970年代台灣有位女歌星也叫石中玉，由於美豔的外表與嬌媚的姿態、講話嬌嗲的模樣酷似崔姬─崔苔青，靠著模仿崔苔菁〈愛神〉中的經典扮相而走紅，有著「小崔苔菁

魔鬼訓練SBL球星、受封部落勇士 最愛台NBA球星Kobe Bryant曾五度來台

NBA傳奇球星Kobe Bryant，2020年因空難意外不幸離世，至今仍讓不少台灣球迷緬懷。而他與台灣也有深刻的緣分，他自2006年起至2016年退役前，5度造訪台灣，成為訪台次數最多的NBA球星之

家中寶藏別輕忽！首代iPhone估將破百萬 你的童年回憶可付房子頭期款

隨著美國收藏品市場規模持續擴大，投資專家呼籲民眾回頭檢查自家地下室與雜物抽屜，因為那些你以為早已毫無價值的舊東西，現在可能價值連城。

中職有史以來最大咖外援 大聯盟球星曼尼2013年加盟義大犀牛

中職成立多年，除了本土的球員外，也有不少的洋將來台灣打出好成績，甚至曾迎來大聯盟級別的外援球員。2013年，當時離開坦帕灣光芒的強打者曼尼・拉米瑞茲（Manny Ramírez ），就加入了甫成軍的義

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。