他怨「體質」去不了奇美博物館埃及展 一票苦主曝離奇經歷：科學無法解釋

奇美博物館與大英博物館合作推出《埃及之王：法老》展，將在明年1月29日登場，屆時將展出280件藏品。不過一名網友卻感嘆，因為體質問題無法參觀，意外釣出一堆人自曝「離奇經歷」，表示會頭暈胸悶想吐，直呼「科學真的無法解釋」。

該名網友在Threads上抱怨，看到奇美博物館即將展出《埃及之王：法老》展，但因為「體質問題」，感嘆無法實際親赴現場觀看，哀號「從小最喜歡埃及文物了嗚嗚，有展居然不能看，爛透」。結果文章曝光，發現一堆人也有類似情況，更有人透露自己連奇美博物館的兵器區都進不去，走進去不到兩步就頭暈目眩，真不曉得自己能不能去看。

還有人分享過去的離奇經歷，「之前去大英博物館看過埃及展，保平安的護身符身上也有，但還是差點吐出來，全身都很不舒服，頭很暈胸口很悶」、「這種科學真的無法解釋！之前去義大利，同事不能進去教堂，在教堂外就吐到不行」、「我表姐之前去埃及旅遊，也是去參觀那邊的文物還有金字塔，回來真的不舒服了一個禮拜」。

事實上，許多人好奇這次展覽是否有木乃伊來台，對此奇美博物館澄清「沒有木乃伊展示」，本次策展核心並非聚焦古埃及的喪葬文化，而是從法老的「帝王視角」出發，藉由巨型雕像、金飾珍寶、外交泥板書信等珍貴文物，帶領觀眾全面探索古埃及帝國的多元面貌。