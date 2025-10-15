家中寶藏別輕忽！首代iPhone估將破百萬 你的童年回憶可付房子頭期款

隨著美國收藏品市場規模持續擴大，投資專家呼籲民眾回頭檢查自家地下室與雜物抽屜，因為那些你以為早已毫無價值的舊東西，現在可能價值連城。

「紐約郵報」報導，根據投資機構Real World Investor創辦人亞當·柯普魯基（Adam Koprucki）表示，許多人不自覺地將具有潛力的物品丟棄，錯失了賺取大筆退休金的機會。他指出，「事實是，你家中某些看似不起眼的物品，到了2030年，價值可能遠高於你的股票投資組合」。

2007年iPhone價格飆漲 將突破5萬美元？

柯普魯基特別點名第一代Apple產品，如2007年推出的iPhone，當年定價僅499美元（約台幣16,000元），但全新未拆封的版本目前在拍賣市場上已可賣到超過2萬美元（約台幣64萬元）。甚至有估計指出，到2030年，保存完好的機型可能飆破5萬美元（約台幣161.5萬元）。

這樣的估價並非空穴來風。2023年，一部第一代8GB iPhone就在拍賣會中以63,356美元（約台幣204.6萬元）成交，更罕見的4GB版本，則以高達190,372美元（約台幣615.1萬元）的天價拍出。

根據市場研究機構Grand View Research的資料，美國收藏品市場在2024年達到620億美元（約台幣2兆元）規模，預計到2030年將成長至837億美元（約台幣2.7兆元），年均成長率為5.3%，顯示這波「懷舊熱」仍在持續升溫。

從星際大戰到哈利波特 童年回憶變現金

除了Apple產品，1980至1990年代的懷舊商品同樣吸引高額買家。柯普魯基指出，「你小時候玩過的《星際大戰》公仔、收集的《寶可夢》卡，現在可能足以支付房子的頭期款」。

其他高價收藏品還包括：包裝未拆的1980年代變形金剛玩具，單件可達2萬美元（約台幣64萬元）。第一版《哈利波特》書籍，當年不到20美元（約台幣646元），如今市價超過5萬美元（約台幣161.5萬元）。

稀有任天堂遊戲，如1980與1990年代版本，價格可能超過10萬美元（約台幣323萬元）。其中，《超級瑪利歐兄弟》的一份封存版，曾在2021年拍出高達200萬美元（約台幣6000萬元）的驚人價格，而原價僅為30美元（約台幣900元）。

柯普魯基表示，若物品保留原始包裝，往往能賣出最高價格，甚至是一般品項的10倍以上。不過，他也提醒大家不必灰心，只要物品外觀狀況良好、接近全新，仍有不小市場價值。