又一間老字號熄燈！台北在地72年文具店出清 網喊：我的回憶

聯合新聞網／ 綜合報導
力行書局創意文具專賣店將要熄燈，讓許多人不捨72年老店將走入回憶。圖擷自臉書粉專「力行書局創意文具專賣店」

現在網購興起，許多實體店面因租金與人力成本，漸漸倒閉，成為時代的眼淚。日前台北老牌文具店「力行書局創意文具專賣店」宣布熄燈，讓許多學生與上班族不捨，該店也公告，最後一段時間將提供清倉大拍賣活動，希望大家一起到場支持。

坐落於台北車站附近的「力行書局創意文具專賣店」是從民國42年就創立的文具店，至今已72年，是一間歷史悠久且承載學生、上班族童年回憶的店家。然而業者於本月11日在Threads發文表示「力行文具從民國42年開始，至今經過風風雨雨，已經72年了，感謝大家的支持，我們要開始清倉拍賣囉」。

貼文曝光後，許多網友感慨「沒想到走過疫情期間還是要收了」、「以前念書時都到這裡來買耶，要結束營業了真捨不得呢」、「天啊，我本來打算介紹我孫子去的，力行真的是好店啊」、「力行書局的老闆和老闆娘為人客氣，辦公室的文具用品一直以來都在力行添購居多」、「高工、大專都在這買製圖用具，又一個時代眼淚」、「力行可以挖到很多寶，好可惜」、「年輕時的回憶」。

針對哪一天結束營業，業者回應「目前沒有預訂結束時間，商品眾多歡迎來挑選」，至於店面的營業時間為平日早上9時至晚上7時，週末早上10時營業到晚上7時。

「力行書局創意文具專賣店」主要販售各類事務文具用品、美術設計用品，也是專業筆店。因此還有網友回應「整面的鋼筆……我要找時間去」、「我要買筆」，顯示出消費者心中的不捨。最後業者也表示「清倉店內商品，未來會轉型網路商店為大家服務噢」。

