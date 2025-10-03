藥水千萬別亂丟？媽曝「靈驗都市傳說」 網嘆：試過一次就信了

家長之間流傳一種「藥水都市傳說」，強調孩子生病留下的藥水千萬不能隨便丟。最近一名媽媽在社群分享親身經歷，丈夫因為嫌櫃子裡藥瓶堆滿，一口氣全數清掉，沒想到才過兩天，兒子立刻就感冒發燒，讓一家人哭笑不得。

她在Threads上透露，自己早就提醒過先生「不要亂動沒喝完的藥」，偏偏對方鐵齒，認為擺著只會礙眼，結果兒子隔天就出現咳嗽、流鼻涕等症狀，讓老公當場傻眼，忍不住承認「都市傳說真的應驗」。原PO則無奈翻白眼直呼：早就說過了。

貼文引來許多爸媽共鳴，不少人表示家裡也有相同「魔咒」：只要敢在孩子健康時丟掉藥水，過不了幾天就一定會再生病。甚至強調連收好或移動位置都不行，還有人乾脆準備專用收納盒，把未喝完的藥統一集中。也有網友分享自身慘痛經驗，丟過幾次藥水，孩子就接連發燒或住院，從此再也不敢挑戰這個禁忌。

不過，理性聲音提醒，過期藥品若長期放著確實會影響安全，但多數家長仍寧可信其有，選擇在孩子再次生病時順勢處理，避免「丟了就出事」的疑慮。這些看似迷信的生活小習俗，卻因一次次「靈驗巧合」讓許多人心有戚戚焉，直呼「都市傳說不可不信」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。