藥水千萬別亂丟？媽曝「靈驗都市傳說」 網嘆：試過一次就信了

聯合新聞網／ 綜合報導
一種有關「藥水」的都市傳說讓部分家長「寧可信其有」，不敢隨意挑戰。示意圖／ingimage
一種有關「藥水」的都市傳說讓部分家長「寧可信其有」，不敢隨意挑戰。示意圖／ingimage

家長之間流傳一種「藥水都市傳說」，強調孩子生病留下的藥水千萬不能隨便丟。最近一名媽媽在社群分享親身經歷，丈夫因為嫌櫃子裡藥瓶堆滿，一口氣全數清掉，沒想到才過兩天，兒子立刻就感冒發燒，讓一家人哭笑不得。

她在Threads上透露，自己早就提醒過先生「不要亂動沒喝完的藥」，偏偏對方鐵齒，認為擺著只會礙眼，結果兒子隔天就出現咳嗽、流鼻涕等症狀，讓老公當場傻眼，忍不住承認「都市傳說真的應驗」。原PO則無奈翻白眼直呼：早就說過了。

貼文引來許多爸媽共鳴，不少人表示家裡也有相同「魔咒」：只要敢在孩子健康時丟掉藥水，過不了幾天就一定會再生病。甚至強調連收好或移動位置都不行，還有人乾脆準備專用收納盒，把未喝完的藥統一集中。也有網友分享自身慘痛經驗，丟過幾次藥水，孩子就接連發燒或住院，從此再也不敢挑戰這個禁忌。

不過，理性聲音提醒，過期藥品若長期放著確實會影響安全，但多數家長仍寧可信其有，選擇在孩子再次生病時順勢處理，避免「丟了就出事」的疑慮。這些看似迷信的生活小習俗，卻因一次次「靈驗巧合」讓許多人心有戚戚焉，直呼「都市傳說不可不信」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

感冒 吃藥 藥品 小孩 都市傳說

相關新聞

1990年代開啟全國大掃黑「治平專案」 黑道大哥直升機押送綠島

「治平專案」是1990年代政府開始推動的全國性大掃黑活動，將嚴重影響社會秩序的流氓與民代被警方逮捕後，以直升機直飛押往綠島監獄的附設看守所。經由電視新聞的大幅報導，黑道大哥登上直升機押送綠島的電視畫面

1999年聯合報系「星報」創刊 追星族必看號稱「年輕人的報紙」

1999年7月，聯合報系創刊一份新報紙「星報」（Star News），訴求追星族愛看的娛樂新聞，希望以「既炫又ㄅ一ㄤˋ」的報導風格吸引年輕世代的目光。不過隨著時代環境與報社經營策略的變化，「星報」於2006年11月停刊。

台灣3大奇藥 十八銅人、鐵牛運功散與六尺四武功散你吃過嗎？

「媽！我阿榮啦！我服用妳寄來的鐵牛運功散，胸口鬱悶、中氣不順已經好了！」這句廣告台詞幾乎是台灣人耳熟能詳的經典，而鐵牛運功散也成為國人印象最深刻的跌打損傷藥之一。除了鐵牛運功散之外，十八銅人與六尺四七

年輕人覺得釣魚是老人活動？ 不！當年釣魚曾是追妹的時尚武器

說起釣魚，很多年輕人腦中浮現的畫面，八成是退休長輩戴著斗笠、帶著小板凳，靜靜坐在溪邊，等魚上鉤。這份需要安靜與耐心的活動，對習慣滑手機、追求即時快感的世代來說，就是「老派」的興趣。 　【推薦

位於萬華的百年娼寮古蹟 青雲閣2014年曾遭建商強拆

台北市萬華區開發歷史較早，當地存在許多古蹟，日治時期更成立台灣第一個公娼制度的「遊廓」，建築「青雲閣」就是萬華有名的藝樓，直到戰後時期仍見證了台灣風月場所的變化，儘管在2014年遭到強拆，但在2022

