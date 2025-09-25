全盛時期人潮擠爆！台灣1商圈沒落「一排店出租」 網心酸：青春的記憶

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市板橋府中站後站商圈過去因鄰近捷運、商家密集，被譽為「小西門町」。然而近年因警方加強取締違規攤販與機車，導致商家相繼歇業，如今街道顯得冷清。記者張策／攝影
新北市板橋府中站後站商圈過去因鄰近捷運、商家密集，被譽為「小西門町」，人潮絡繹不絕。然而近年因警方加強取締違規攤販與機車，導致部分攤販無以為繼、商家相繼歇業，如今街道顯得冷清，不少店面掛上出租告示，讓網友感嘆「學生時期的回憶不再」。

有網友在Threads發文指出，板橋後站商圈如今大多數店家已拉下鐵門，街道兩側掛滿「出租」告示，只剩少數商家勉強經營，昔日熱鬧景象早已不復見，讓他忍不住感嘆「板橋後站，如今已經沒落」。

貼文一出，網友們紛紛留言回應，後站商圈是曾經乘載回憶的地方，「放學跟假日一定要去買衣服鞋子、拍大頭貼跟朋友唱歌吃東西，還有各種節日會用到的卡片跟文具都在那邊買，這巷子以前人是多到擠到爆炸，完全不是現在這樣」、「沒有小吃攤後，就沒有人了！我好懷念好多美食」、「我最愛吃的魷魚羹麵不見了，最愛在這裡逛街買衣服，竟然都空了」、「以前學生時代超愛在這裡逛街！現在居然變成這樣」、「我的專科時期回憶，已經不在了，以前的後站商圈，我現在已經認不出來了」。

許多網友道出沒落的原因，「警察天天取締跟開單，說要整頓市容，就變這樣了，撐住的商家去租店面，撐不住就閃人了」、「板橋車站搬家之後，慢慢地就商圈轉移了，人潮跟以前真的差很多」、「工時變長，生活被壓縮導致累了不想出門，社會為了更便利，店家開始轉行或網路行銷，實體店面競爭不了陸續關店」、「不覺得意外，看看租金根本支撐不了就沒人了」。

其他網友也不捨表示，「見證板橋的全盛到衰退時期，真的懷念學生時光」、「沒有網路的年代才是純真的年代，好逛又好玩」、「那邊章魚燒很好吃，但是最近好像也都沒看到了」、「每次看到這裡心裡就很難過，這是我們學生時期滿滿的回憶」、「時代的眼淚，放學後最愛來的地方」。

新北板橋區商圈景觀發展協會理事長周依蝶認為，府中商圈最大困境在於房東租金開價偏高，導致部分黃金店面出租不易。記者張策／攝影
