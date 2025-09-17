快訊

話別亂說！學弟急救溺水女讚「漂亮」高燒、幻覺纏身 醫曝驚悚後續

聯合新聞網／ 綜合報導
外科醫師陳榮堅分享，多年前在急診帶學弟時發生的故事，提醒大家有些場合「千萬不要亂說話」。示意圖／ingimage
每到農曆七月，許多人特別注意各種禁忌，其實不只在這段期間，平時對「好兄弟」也應懷抱一份敬畏之心。外科醫師陳榮堅分享，多年前在急診帶學弟時發生的故事，提醒大家有些場合「千萬不要亂說話」。

外科醫師陳榮堅在臉書粉專「外科陳榮堅醫師—不藏私的漸健美園地」分享，多年前帶學弟時發生的不可思議經歷。當天非常忙碌，約凌晨三點救護車送來一位溺水的女孩，當時呈現OCHA的狀態。結果有位學弟竟邊急救邊說，「學長，我們一定要就救回來，這麼漂亮的女生走掉好可惜！」。當時他提醒學弟，先急救不要亂講話。

很遺憾地，最後仍然沒救回來。家屬稍微和他們提到，那位女孩可能是因為感情因素想不開。後來回到值班室，學弟還是不斷地稱讚女孩很漂亮，陳榮堅心想一整天已經夠忙、夠累了，只想好好休息一下，要學弟趕快睡覺。結果沒多久，學弟突然說不太舒服，於是後面的病人就由他幫忙處理。

早上下班後，陳榮堅過了兩個禮拜都沒看到學弟，擔心他發生什麼事。詢問後得知，那天他回家後開始高燒不退、全身無力，甚至不斷出現那位女孩的影像。

最後去找老師，老師表示，「因為你不斷讚美，所以祂決定要一輩子跟著你」。學弟一聽嚇壞了，後來用民俗的方式幫她超渡，但過程不太順利，所以又請了一個禮拜的假。

陳榮堅也表示，分享這個故事不是要嚇大家，而是想說，「無論遇到什麼難以解釋的事情，我們都要保持一份尊重與敬意的心」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

醫師 禁忌 靈異 鬼月 好兄弟 農曆七月

