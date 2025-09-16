不只放主機上！ 乖乖怎麼用？十大聯名款人氣榜曝光

你也會把乖乖放在主機上嗎？

乖乖是許多民眾，從小吃到大的零食之一，不同顏色的乖乖有各自的象徵，除了大家常見的綠色乖乖，保佑電子產品運行順利以外，紅色乖乖求桃花、黃色乖乖求財源運亨通。適合多種送禮情境，例如考季「考試要乖乖過」或職場 「專案要乖乖完成」等。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計整理近一年來備受網友關注的十大乖乖聯名，快來看看你有沒有吃過！

No.10 乖乖 × 大溪大禧

「大溪大禧」是桃園大溪地區一項歷史悠久的信仰慶典，圍繞著農曆6月24日普濟堂關公的生日而舉辦，當地人視為「第二個過年」。2025大溪大禧推出聯名款關公乖乖（奶油椰子口味），因為大溪關公在地信仰的庇佑與祝福加持，吸引不少人搶購該乖乖祈求平安。有信徒表示，「原來大家都在搶，今天去拜拜老闆娘跟我說是限量版的，剩下最後四包我就買了，害我現在捨不得吃」、「買不到了，根本買不到了」、「請問乖乖還會補貨嗎？」

No.9 乖乖 × WAT

乖乖與雞尾酒品牌「WAT」聯名推出4款商品，包含兩款啤酒以及兩款玉米脆條──血腥瑪麗乖乖和威士忌酸酒。血腥瑪麗乖乖無酒精添加、植物五辛素，濃郁的番茄鮮香帶出辣味尾韻，彷彿正在品嚐一杯層次豐富的Bloody Mary。而威士忌酸酒乖乖有酒精添加、葷食，基底威士忌的香醇和檸檬酸爽滋味完美調和，簡單而經典的Whiskey Sour化身成一顆顆酸甜迷人的玉米脆條，也請注意避免小孩接觸此項產品。

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

◎未滿18歲者禁止飲酒

No.8 乖乖 × 苗栗大湖農會

草莓控不能不吃！大湖草莓米乖乖選用國產大湖草莓，粉紅外觀討喜，濃郁草莓香氣搭配香醇煉乳，酸甜不膩口，引起網友熱烈討論，「看起來就很好吃」、「好愛草莓」、「這好吃！我吃過」、「不甜膩加分」。此外，有人分享創意吃法，將無糖優格加入新鮮草莓，灑上大湖草莓乖乖。他認為，優格的酸甜與草莓乖乖的酥脆口感相輔相成，適合當下午茶點心。另外也有人推薦加牛奶食用，或是加在優格搭配早餐麥片一起享用。

No.7 乖乖 × 台東縣農會

台東縣關山鎮農會2017年與乖乖合作，使用在地米取代原料玉米粉，推出產地限定版的「米乖乖」意外爆紅熱銷，更引起各縣市農會效仿，紛紛與乖乖聯名，推出不同口味的米乖乖。

如今，台東縣農會聯名乖乖口味眾多，包含初鹿牧場焦糖牛奶、釋迦鳳梨、池上焦糖瑪奇朵、紅烏龍茶等，其中最特別的是木虌果（哈密瓜風味）。有網友表示，「哇！乖乖還有這麼多口味喔，好想吃看看」、「之前比較吃奶油、花生，這些沒吃過」。

No.6 乖乖 × 瑞穗鮮乳

不少人的童年回憶「瑞穗蘋果牛奶」，2025年4月起隨時可以「吃」得到了！瑞穗蘋果牛奶使用瑞穗鮮乳生乳乳源，再以富士蘋果風味調和出蘋果與生乳的香甜比例，與乖乖玉米脆條融合推出蘋果牛奶風味乖乖，熟悉的滋味勾起你最純真的童年回憶！

蘋果牛奶風味乖乖無添加防腐劑，奶素可安心品嚐。香濃滑順的瑞穗蘋果牛奶，搭配乖乖玉米脆條的獨特口感，帶來香甜滋味。網友分享，「真的就是在吃蘋果牛奶，那個乖乖咬下去，蘋果奶味馬上出來」、「超級好吃」、「甜度剛剛好，不會膩」。

顏色涵義（綜合網路討論）

綠乖乖（奶油椰子口味）：工程師最愛，保佑機器運作順利，「伺服器不當機」幾乎成為科技業的都市傳說。 紅乖乖（巧克力口味）：戀愛話題必備，求桃花加持，和情人節、聯名甜點搭配起來特別吸睛。 黃乖乖（五香口味）：象徵財運滾滾，非常適合銀行、金融業、手遊點數或購物平台合作。

No.5 乖乖 × 客美多咖啡

日本連鎖品牌「客美多咖啡 KOMEDA'S Coffee」以招牌甜品「冰與火」打響知名度，熱呼呼的64層特製丹麥麵包搭配香濃霜淇淋，冷熱交融的滋味深受喜愛。這回首度跨界攜手同樣創立於1968年的乖乖，雙方於2025年6月推出多款限量聯名商品。其中亮點之一，就是讓「冰與火」化身為香醇可口的乖乖玉米脆條，霜淇淋結合香甜煉乳，再灑上椰子粉，將兩大經典元素融合，碰撞出全新火花。有網友表示，「好特別的聯名」、「聯名好讚」。

No.4 乖乖 × 總統府

2025年元旦總統府舉辦「新年大開放」活動，吸引大批民眾進入府內參觀。此次活動亮點之一，就是入府即可獲得限量的「總統府紀念版乖乖」，紀念包裝特別印製總統府建築與台灣黑熊圖案，造型可愛，兼具收藏與話題性。消息一出，吸引許多民眾前往，排隊人潮更是一度繞行總統府外圍超過一圈。有網友表示，「一定是椰子口味的對吧，綠綠的」、「我也要」。

No.3 乖乖 × 國防部

為慶祝二戰暨抗戰勝利80週年，國防部與乖乖2025年3月聯名推出3款商品，第一款是以女童軍楊惠敏送國旗到四行倉庫與官兵升起國旗為背景，並有簡述抗戰話語權的時間軸圖片；第二款是以海軍官兵捍衛海疆為主題；第三款則是有美籍前飛虎隊成員傑羅姆西蒙帥氣回首的畫像，3款設計分別涵蓋「過去、現代、友盟」。

美國在台協會（AIT）在社群平台發文討論空軍款乖乖，並表示，此包裝主題，正好彰顯台美夥伴的合作精神，引起不少人關注。有網友表示，「台灣不用槍桿子紀念二戰勝利，用鮮花跟乖乖，紀念二戰英雄，希望全世界都乖乖的不要戰爭」。

No.2 乖乖 × 台積電

科技的盡頭是玄學？許多電子廠、半導體公司甚至伺服器機房，都會在機台或電腦主機上放上一包綠色包裝的乖乖零食；在交通信號燈上，綠色代表通行，因此綠色乖乖又象徵「機器會乖乖、順利運作」。此外，更有不少科技公司推出印有自家Logo的「客製化乖乖」，進一步強化儀式感，其中台積電乖乖最為人所知，並曾在網路上形成搶購風潮。台積電今年更推出新包裝「乖乖守護綠色順行」，引起不少人關注。有人表示，「良率就靠它了」、「乖乖真的是科技業的秘密武器」、「乖乖是科技的盡頭具象化表現」。

＃禁忌：（綜合網路討論） 顏色禁忌： 在機器旁使用時，嚴格要求使用綠色包裝的乖乖，一旦用到黃色或紅色包裝，可能會有反效果。 不能過期： 乖乖會隨著時間失去效力，必須定期更換。 不能吃掉： 放在機器上的乖乖，不能被吃掉或拿走，否則可能會讓機台發生異常或故障。

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎尊重各宗教主張，民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

No.1 乖乖 × 中華職棒

乖乖挺職棒，2025年7月聯合4家球團推出HomeRun應援袋，不少球團與啦啦隊成員在社群平台發布開箱影片，因此獲得大批網友討論。

應援袋內含最經典的奶油椰子2包，還附上隨機一款球團應援小巴士1台，小巴士共6款，包含CPBL歐告款、味全龍款、台鋼雄鷹款、樂天桃猿款、富邦悍將款以及隱藏版。不少球迷為了收集到全套小巴士，紛紛在網路上發交換文，有網友表示，「剛剛換到歐吿了」、「車車摔不壞，讚」、「搶不到」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年9月10日至2025年9月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

