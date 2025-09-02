快訊

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

75歲資深藝人岳父傳呼吸不順急送醫 女婿蕭敬騰急陪妻醫院守候

搭飛機託運行李前 專家教千萬記得做1件事：曾救過我2次

聽新聞
0:00 / 0:00

台北昔日一知名夜市如今盛況不再 網曝真相：不能怪店家

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為2011年的師大夜市一景，晚上人潮滿滿。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
圖為2011年的師大夜市一景，晚上人潮滿滿。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

台北市有不少有名的夜市，一名網友分享，師大商圈夜市以前商家林立、人潮擁擠，曾是外國遊客相當喜愛的觀光夜市，但如今變成很普通的街，讓他感嘆很可惜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「師大夜市沒落是不是很可惜？」為題，指出師大商圈以前人潮擁擠，攤商比其他夜市更豐富，沒有吵雜的叫賣聲，因鄰近師大，也吸引很多外國人前往，但如今師大夜市卻變成一條很普通的街，相比以前騎樓的每一根柱子都是一家店面的時期，感到相當可惜。

貼文一出後，不少網友都表示「小時候很常跟爸媽一起去，每個週末都很多人，現在真的回不去了」、「以前很多特色餐廳，但都開在巷子裡，不合法規」、「現在確實再也看不到當年那種盛況」、「現在人真的少很多，主要是油煙味吧」、「很多夜市都蕭條沒落」、「現在店還是不少，但人潮不像以前行走困難」。

不過，也有部分網友理性回應，指出「是當地居民的要求」、「那邊的居民想要安靜」、「很吵，而且那是住宅區吧」、「住戶可能也很困擾吧」、「住宅區又不是商業區，居民團結抗議，合法合規的趕走夜市」。

師大商圈近年來近年服飾、美容店家，已遠多於餐飲店，但生意逐年下降。聯合報系資料照片／記者洪子凱攝影
師大商圈近年來近年服飾、美容店家，已遠多於餐飲店，但生意逐年下降。聯合報系資料照片／記者洪子凱攝影

夜市 住戶 騎樓 攤商 外國人

延伸閱讀

日本1地區「常聽到台語」！網友點頭：80%都是台灣人

抹茶星冰樂「隱藏喝法」曝光！內行推爆：加1料更好喝

冷氣開27度…夏季電費卻貴1倍！網一看秒回：很便宜了

電話狂響就是不接！她曝朋友1習慣令人火大 網全不挺：很有禮貌了

相關新聞

台北昔日一知名夜市如今盛況不再 網曝真相：不能怪店家

台北市有不少有名的夜市，一名網友分享，師大商圈夜市以前商家林立、人潮擁擠，曾是外國遊客相當喜愛的觀光夜市，但如今變成很普通的街，讓他感嘆很可惜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

沒有高鐵的年代「候機室人山人海、飛機排隊起飛」 台灣上空其實很忙

在2007年台灣高鐵正式通車之前，南北交通的主力不只有高速公路，還有一條看不見卻熱鬧異常的「天空航道」。那時候，國內線航班幾乎從早到晚不停地起降，台北松山機場、高雄小港機場、台中清泉崗、台南、花蓮..

十大建設首項完成工程是它！ 1976年啟用如今成台灣第二大商港

台中作為台灣其中之一的直轄市，不僅商業繁榮，漁業也相當發達，而在過去十大建設期間，台中港便作為其中一項，並於1976年完成，是當年首個完成的十大建設工程，舒緩了基隆港與高雄港的壅塞問題，成為台灣經濟起飛時期中部地區對外貿易的重要門戶。

90年代情婦專業戶「吳家麗」三級片封金馬影后第一人！

吳家麗出身於無綫電視藝員訓練班，早年活躍於電視圈，曾在《歡樂今宵》中擔任歡樂小姐，也參與了《天龍八部》、《神鵰俠侶》等武俠劇演出。進入電影圈後，她憑藉獨特的氣質與外型，在1980至90年代迅速走紅，尤

桂綸鎂代言「CITY CAFÉ」創造超商咖啡百億商機

2004年統一超商推出「CITY CAFÉ」，搶攻平價咖啡市場的大餅。2007年找來藝人桂綸鎂代言，廣告語「整個城市都是我的咖啡館」深植人心，並在十年間跳躍式成長至100億元以上的營收，創造其他超商同業難以超越的「桂綸鎂障礙」。

五月天冠佑曾是成員！WHY NOT樂團首張專輯成經典 連日媒都驚豔

台灣的流行樂壇曾經有許多樂團，而至今當紅不墜的天團當屬五月天。台灣還有一支團隊，成軍11年才行發屬於自己的第一張專輯，該張專輯一推出，就馬上級引眾人的目光，而成為大家共同推崇的一代神團，那就是1984年成團的WHY NOT樂團。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。