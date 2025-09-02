台北昔日一知名夜市如今盛況不再 網曝真相：不能怪店家

台北市有不少有名的夜市，一名網友分享，師大商圈夜市以前商家林立、人潮擁擠，曾是外國遊客相當喜愛的觀光夜市，但如今變成很普通的街，讓他感嘆很可惜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「師大夜市沒落是不是很可惜？」為題，指出師大商圈以前人潮擁擠，攤商比其他夜市更豐富，沒有吵雜的叫賣聲，因鄰近師大，也吸引很多外國人前往，但如今師大夜市卻變成一條很普通的街，相比以前騎樓的每一根柱子都是一家店面的時期，感到相當可惜。

貼文一出後，不少網友都表示「小時候很常跟爸媽一起去，每個週末都很多人，現在真的回不去了」、「以前很多特色餐廳，但都開在巷子裡，不合法規」、「現在確實再也看不到當年那種盛況」、「現在人真的少很多，主要是油煙味吧」、「很多夜市都蕭條沒落」、「現在店還是不少，但人潮不像以前行走困難」。

不過，也有部分網友理性回應，指出「是當地居民的要求」、「那邊的居民想要安靜」、「很吵，而且那是住宅區吧」、「住戶可能也很困擾吧」、「住宅區又不是商業區，居民團結抗議，合法合規的趕走夜市」。