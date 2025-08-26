農曆七月別穿「黑白紅」3色衣服 呂文婉一開衣櫃苦笑：非黑即白

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆七月是「好兄弟」放暑假的時候，此時的禁忌特別多。 圖／AI生成

農曆七月鬼門開，各項民俗禁忌在此時更是特別敏感。資深媒體人呂文婉近日在臉書發文分享許多廣為流傳的「鬼月禁忌」，還有別穿白、黑、紅這三種顏色的衣服！

呂文婉在臉書「呂文婉get in TOUCH」問大家「你相信鬼月禁忌嗎？」她說提到鬼月禁忌包含「不能刮腿毛、剪頭髮、不能夜半吹口哨、別隨便拍他人肩膀、曬衣服別過夜，需在太陽下山前收進屋內和別靠近海邊」等等。

另外她還分享，前幾天看到有專家老師提醒，農曆七月別穿「白黑紅」這三種顏色的衣服。然而打開家裡衣櫃，卻發現自己的衣服多數非黑即白，而且就連床單也清一色都是白色。

不過文末她也表示，「結論：敬鬼神而遠之＆人比鬼更恐怖」。貼文發布後，許多網友點頭認同，「沒有做什麼虧心事，不怕三更半夜鬼敲門」、「個人覺得人比鬼可怕」、「鬼不可怕，人心才可怕」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

