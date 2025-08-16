快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，阿嬤住的三合院有一個垂落式的「電燈開關」，外型像雞蛋，中間有一個小桿子，來控制開關，但他使用時卻經常被電到。示意圖／聯合報系資料照片
這算是另類的童年恐怖回憶？一名網友分享，阿嬤住的三合院有一個垂落式的「電燈開關」，外型像雞蛋，中間有一個小桿子，來控制開關，但他使用時卻經常被電到。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社2公開版」分享一張照片，是天花板垂下一條電線，尾端接著一顆蛋形開關，其實是早期三合院常見的日光燈推式設計，置中代表關燈，往左或往右撥，能切換大燈或小夜燈。不過在使用過程卻經常被電到，讓他直呼「這沒被電過的，不要說你用過！」。

貼文一出後，釣出一票網友共鳴，紛紛表示「小時候的陰影，現在看到照片，還是會抖一下」、「小時候最怕按這個了」、「有睡意切小燈被電一下，精神又來了」、「睡夢中上廁所開這個開關，順便做電療，立馬整個人通體甦醒、睡意全消」、「被電過，會有陰影」、「我家的也是這個，常常被電」、「小時候的回憶，碰觸的那瞬間…通體舒暢」、「不止電過，我電到後還叫弟弟妹妹來按」。

事實上，垂落式電燈開關又被稱為「吊燈推桿開關」，隨著時代變遷，市面上已經相當稀少，類似技術被用在復古風格燈具上，算是時代的眼淚。

相關新聞

另類童年陰影！他曝外婆家1神秘開關 全網共鳴：超可怕

這算是另類的童年恐怖回憶？一名網友分享，阿嬤住的三合院有一個垂落式的「電燈開關」，外型像雞蛋，中間有一個小桿子，來控制開關，但他使用時卻經常被電到。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

90年代暑假流行送小孩去打坐？兒童禪修營曾掀熱潮卻因中台禪寺事件退燒

1990年代初期的台灣，掀起一股暑期禪修營的熱潮，許多家長將小朋友送往救國團或佛教團體學打坐，體驗禪修生活。不過在1996年的中台禪寺集體剃度事件後，這股熱潮轉為低調。

沈玉琳主持綜藝的開端！ 《黃金B段班》成就了一票搞笑戰將

當年《黃金B段班》在2008年登上中天娛樂台的黃金時段，節目主打「B咖也有春天」，邀請當時最活躍卻不算一線的藝人輪番上陣，從自身經歷出發，揭露演藝圈殘酷現實與幕後甘苦，用笑聲包裹著血淚，讓觀眾笑中帶淚

90年代話題樂園！戴勝益打造全台首家可騎鴕鳥的「ㄅㄧㄅㄧ樂園」

除了騎牛、馬、駱駝之外，你是否曾想過竟然也可以騎鴕鳥？ 1993年，台灣第一家可以「騎鴕鳥」的樂園「ㄅㄧㄅㄧ樂園」(BB樂園)正式登場，掀起一股前所未有的「鴕鳥騎乘風潮」。這座位於高雄的「ㄅㄧㄅㄧ樂園」不只可以騎鴕鳥，還能近距離接觸異國動物，甚至可以抱著巨蟒拍照！

《麻辣鮮師》走紅引起分家戰！中視《麻辣高校生》引爆粉絲怒火

校園偶像劇《麻辣鮮師》自2000年開播後，在台灣各地迅速走紅，獲得無數粉絲喜愛。而在2002年，製作團隊突然跳槽中視，推出性質相似的《麻辣高校生》，引發了觀眾史無前例的激烈反彈，更被當時媒體稱為「校園爭霸戰」。

一通匿名電話引爆全台恐慌！90年「截肢丐童」都市傳說嚇壞家長

世界各地都有靈異的都市傳說引發人們想像，在台灣90年代，就曾經興起「截肢丐童」的傳言，當時有一位聽眾打入中廣的民眾熱線，分享了一位孩童被綁架並截肢被迫成為乞丐的故事，卻引發了全台恐慌，成為當年人心惶惶的靈異故事。

