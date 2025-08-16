另類童年陰影！他曝外婆家1神秘開關 全網共鳴：超可怕

這算是另類的童年恐怖回憶？一名網友分享，阿嬤住的三合院有一個垂落式的「電燈開關」，外型像雞蛋，中間有一個小桿子，來控制開關，但他使用時卻經常被電到。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社2公開版」分享一張照片，是天花板垂下一條電線，尾端接著一顆蛋形開關，其實是早期三合院常見的日光燈推式設計，置中代表關燈，往左或往右撥，能切換大燈或小夜燈。不過在使用過程卻經常被電到，讓他直呼「這沒被電過的，不要說你用過！」。

貼文一出後，釣出一票網友共鳴，紛紛表示「小時候的陰影，現在看到照片，還是會抖一下」、「小時候最怕按這個了」、「有睡意切小燈被電一下，精神又來了」、「睡夢中上廁所開這個開關，順便做電療，立馬整個人通體甦醒、睡意全消」、「被電過，會有陰影」、「我家的也是這個，常常被電」、「小時候的回憶，碰觸的那瞬間…通體舒暢」、「不止電過，我電到後還叫弟弟妹妹來按」。

事實上，垂落式電燈開關又被稱為「吊燈推桿開關」，隨著時代變遷，市面上已經相當稀少，類似技術被用在復古風格燈具上，算是時代的眼淚。