小時候奶奶常用1罐頭煮麵讓他好懷念 老饕認同：骨頭才是精華

台灣每到夏季總是會面臨不少颱風侵襲，許多人在颱風來臨前都會備妥食物，以防不時之需。有網友就回憶每次一到颱風天，奶奶就會煮一大鍋的「颱風麵」，讓他回味無窮。

原PO在Dcard以「懷念的味道-颱風麵」為題發文，他說自己已經43歲了，日前吃飯時看到一盤「茄汁鯖魚」，勾起往日回憶。原PO說小時候奶奶常常會用茄汁鯖魚煮一大鍋的「颱風麵」給他們這些孫子吃，如今自己長大可以自己煮，懷念的卻不是只有味道，而是大家小時候聚在一起情境。

貼文勾起不少人的回憶，「我們家都用關廟麵」、「好懷念，而且快颱風天我都會想到，然後去買來吃」、「我覺得茄汁鯖魚超好吃，但我身邊人都說是黑暗料理」、「3x歲覺得有懷念，謝謝分享」、「我家是配稀飯，超喜歡這個紅色東東，尤其骨頭」、「整罐最讚的就是魚骨頭」、「我們家也是這個當備用罐頭」、「大麵加上茄汁鯖魚罐頭一起煮，滿滿的幸福感」、「沒看到這篇文章，我都忘記這食物了」。

還有老饕分享茄汁鯖魚罐頭的其他吃法，「我都直接買阿Q桶麵，把茄汁鯖魚罐頭肉夾到麵裡，這樣吃真的很爽，話說鯖魚罐頭營養成分非常的高，可以的話應該要常吃」、「加點水加薑絲一起蒸，很下飯」、「這個加肉燥麵超好吃」、「裡面加一點生蒜末、蒜片會很好吃」。