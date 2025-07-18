「吃過的人小孩都已上大學」他曝1古早味零食 勾起一票人回憶：超甜的

時代雖然不停在進步，但老舊事物卻沒有完全消失，反倒時常被網友翻出來回味。有網友在臉書分享一款古早味零嘴，特殊造型和玩法讓不少5、6年級生相當懷念。

從原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出的照片看到，這款古早味糖果是人形形狀，頭上還綁著一條線，有白色、紅色、黃色等不同顏色。原PO笑說「聽說吃過這玩意兒的，小孩都已經讀大學了」。

貼文一出，不少過來人一眼認出是「抽糖人」，還分享自己小時候的回憶，「抽糖人，已停產」、「抽糖人，有大中小隻」、「整個都是糖」、「超甜的，很膩啊」、「還有大隻魚，要抽獎的」、「只吃過魚造型的…選繩子要選超久」、「抽到最大的超開心，但是最後會後悔，因為吃不完」、「讀小學時，上課前一定要先去抽一個」、「抽號碼一支一塊，那時候都抽一整排」、「一直要找這個都找不到，只買到老虎抽鬚的」、「這是純糖熬製的，放冷凍再拿出來吃很讚」。

其實這種糖果名稱叫做「抽線糖」，不同地方稱呼也有所差異，有「抽糖人」、「糖魚抽」等稱呼，早期在柑仔店是許多小孩子喜愛的零食，1元就能抽1條線，抽起來看另一端的糖是「大仙」還是「小仙」的。