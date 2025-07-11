超懷念！這家速食店消失26年 高雄街頭仍見廣告勾起眾人回憶

提到速食店，多數人立刻聯想到麥當勞、肯德基、摩斯、漢堡王、頂呱呱等知名連鎖品牌，但早期還有一間「溫蒂漢堡（Wendy's）」是台灣人的回憶。臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」日前分享一張舊照片，只見建築外牆上一幅巨大的溫蒂漢堡舊廣告，斑駁的狀態也是年代已久，照片也勾起不少在地人的回憶。

從「高雄點Kaohsiungtien」分享的照片看到，牆上的廣告寫著「溫蒂華泰門市」字樣以及店家位置圖，還有一個超大漢堡的圖樣，但整面廣告的顏色已經褪色且斑駁泛黃，看來年代久遠。臉書粉專提到這張照片是2019年拍攝的，地點在中華一與美術東一路口，但現在看起來應該更模糊了。

據《維基百科》解釋，溫蒂漢堡是美國連鎖速食品牌，1969年於美國俄亥俄州創辦，1985年進入台灣市場，但後來不敵麥當勞、肯德基等同業競爭，在1999年底，位於台北市民生社區圓環的最後一家分店歇業後，正式撤出台灣。

貼文勾起不少高雄人的往日回憶，「每每路過中華一路看到這面斑駁牆壁，讓我回憶起小時候的溫蒂漢堡店」、「小時候很喜歡吃他們的肉醬麵及玉米濃湯呢」、「最愛他們的起司烤馬鈴薯」、「當年的廣告痕跡還在，超懷念的」、「讀書時，覺得跟同學吃他們的自助沙拉感覺很時尚，很懷念那個年代小小單純的滿足」、「小時候旁邊還有一個游泳池，我們游完泳都會去旁邊吃溫蒂」。