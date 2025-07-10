《魔女的考驗》20週年全新回歸！熱門關鍵字揭曉亮點

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你還記得那段充滿魔法與友情的童年回憶嗎？為慶祝原作漫畫《魔女的考驗》問世20週年，由漫畫家安野夢洋子創作的這部傳奇作品，在今年7月4日正式公開了特別製作的短篇動畫《SUGAR SUGAR RUNE Les deux sorcières》。

這部讓全球粉絲引頸期盼的紀念作在法國巴黎舉行的「Japan Expo Paris in Osaka 2025」盛大首映，更同步帶來重磅消息：全新動畫正篇的製作計畫已正式啟動！曾伴隨無數人成長的活潑巧克莉與溫柔香草，即將以嶄新面貌再次展開她們在魔界與人間的愛心試煉。

《魔女的考驗》內容簡介

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《魔女的考驗》原作漫畫於2005年首次動畫化，講述兩位來自魔界的少女——活潑率真的巧克莉與溫柔善良的香草，為了爭奪下任女王寶座，被派往人類世界進行一場特殊的考驗。她們必須努力收集人類的「愛心」，誰收集的愛心多，就能成為女王。這對亦敵亦友、卻又互相扶持的好姊妹，在奇幻與青春交織的冒險中，不僅學會了友情與成長，也為無數觀眾留下了深刻的魔法記憶，成為不少人心中不可取代的童年經典。

魔法新篇章揭幕！《魔女的考驗》20週年短篇動畫與正篇新作

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7月4日，於巴黎世博會YUZU舞台首度亮相的《SUGAR SUGAR RUNE Les deux sorcières》，立刻成為現場焦點。這部約6分鐘的短篇動畫，由曾參與《新世紀福音戰士新劇場版：終》製作的知名動畫公司khara操刀，並由CG導演松井祐亮執導。

松井導演在會場表示，這部紀念短篇動畫以原作故事的「前傳」為主題，描繪了巧克莉與香草在奉女王凱蒂之命前往人間之前，於魔界四處奔波、克服重重考驗的歷程。動畫特別呈現了兩人即使成長環境與性格迥異，卻依舊感情深厚，在層層試煉中共同成長並確認彼此友誼的過程。據悉，此作在人物背景設定上，更是經過原作者安野夢洋子的多次監修與交流，確保作品在創新中仍保留原汁原味。短篇動畫目前也已在YouTube上公開，讓全球粉絲都能一睹為快！

而最令人振奮的消息是，除了20週年紀念短篇動畫的震撼首映，會場同時公布了全新動畫正篇的製作企劃！這意味著巧克莉與香草的魔法冒險，將以嶄新形式再次展開。雖然製作細節尚未完全公開，但據松井導演透露，新作動畫將沿用類似本次短篇動畫的CG風格。這不僅是對經典的致敬，也預示著《魔女的考驗》將以更符合現代觀眾視覺感受的技術呈現，為新世代開啟一場全新的魔法之旅。

童年回憶殺！新舊畫風大PK 網友反應兩樣情

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《魔女的考驗》回歸消息一出，立刻在網路上引爆討論熱潮。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查近一週（7/2～7/8）「魔女的考驗」相關討論，發現除了兩位主角外，「童年、畫風、文藝復興、華麗、經典」等字眼成為熱門關鍵字。

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許多網友紛紛表示被這波「童年回憶殺」感動：「太感動了，愛香草」、「天啊，現在都文藝復興潮就是了？」「太棒了吧！我的童年回來了」、「不得不說，魔女的考驗無論動畫漫畫劇情都很好看」、「動漫界的文藝復興時代」。也有不少網友在觀看短篇動畫後，稱讚短篇動畫的場景依舊精緻華麗，但對於畫風從過往的2D手繪轉變為3D建模表達了失望之情，「很開心有前傳看，但可以是2D嗎」、「希望不要跟短篇一樣是3D，不怎麼有以前那種觀感了」、「怎麼變3D了，有點不習慣」、「想要以前那個熟悉的畫風，3D感覺整個質感下降」、「很多童年回憶的動漫都變成3D，少了那種感覺」。

動漫界「文藝復興」ing！這些經典IP也回歸了！

翻攝YouTube／Netflix Taiwan

《魔女的考驗》的華麗回歸，不僅是粉絲們的盛事，也恰好呼應了近期動漫界的「文藝復興」熱潮。這股重啟經典的風潮，讓許多作品在多年後再度活躍，也預示著2025年將是經典IP大放異彩的一年！

除了巧克莉與香草的魔法世界，一系列重磅回歸作品也陸續登場：《凡爾賽玫瑰》劇場版已於2025年4月在Netflix上映，紀念動畫化50週年；時隔15年，經典搞笑漫畫《搞笑漫畫日和》也在今年推出全新動畫《搞笑漫畫日和GO》；人氣大作《黑執事》也緊跟這波熱潮，繼2024年推出「寄宿學校篇」後，「綠魔女篇」已於2025年4月6日推出，延續謝爾與賽巴斯欽在德國調查神祕事件的故事。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年7月2日至2025年7月8日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『魔女的考驗』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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