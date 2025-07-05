靈車司機嫌車廂味道重罵「好臭沒洗澡？」 半夜驚見1幕嚇瘋

做人要保持敬畏之心，對往生者亦要給予尊重，切勿胡亂說話！馬來西亞有靈車司機分享經歷，指他有次負責運送遺體時，駕駛途中嗅到濃烈的屍臭味，他口不擇言稱：「怎麼這麼臭？活著的時候沒洗澡嗎？」他於當晚回家因為疲憊不已，還沒洗澡便倒頭大睡，至凌晨突然被怪聲吵醒，居然聞到屍臭味，然後看到一個被白布包裹物體在房間角落不停跳彈，他嚇到不停禱告、念經直到天亮，自此不敢再亂說話。

馬來西亞媒體報導，當地35歲男子拉興（Rahim）從事靈車司機將近4年，為人幽默搞笑，唯一缺點是心直口快。有次他需要把1具男性遺體從醫院運回鄉下安葬，雖然屍體已經經過防腐處理，且是密封狀態，但他駕駛途中仍聞到濃烈的屍臭味，他只好調低車窗呼吸新鮮空氣，又稱「怎麼這麼臭？活著的時候沒洗澡嗎？」

當時在車上的同事立刻告誡他不要亂說話，「小心惹報應」，但拉興完全不在乎，還嬉皮笑臉說：「人都死了，他怎麼可能聽得見？」直至他將遺體送達目的地後，因為非常疲勞，回家還沒洗澡便直接倒頭大睡。

至凌晨約4時，他被一陣怪聲吵醒，聲音就像是有物體在木板上跳彈，隨後便聞到白天充斥在靈車裏的屍臭味，然後看到一個被白布包裹的物體在房間角落不停跳彈，他被嚇到馬上躲到被窩裏不停禱告、念經直到天亮。

拉興醒來後發現自己全身濕透，衣服沾滿像泥巴的痕跡，他也不敢再細想。自那次經歷後，他就不敢再隨意輕蔑談論死者。目前拉興仍負責駕駛靈車，每次獨自在車內時，仍會感覺瀰漫屍臭味，即使根本沒有運載遺體，他意識是自己口沒遮攔惹禍上身，只好不斷祈禱懺悔，希望被他無心頂撞的亡者可以原諒其輕狂與無知。

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文章授權轉載自《香港01》