曾稱霸牛排界！貴族世家被「兄弟品牌」打垮？網揭：老闆沒輸

提到牛排館，你第一個會想到哪家？一名網友在PTT感嘆「貴族世家是怎麼把自己搞成這樣的」，表示曾經廣設分店的貴族世家，現在幾乎消失，即使有門市也門可羅雀，貼文下方網友紛紛直呼「被孫東寶打垮了」。

原PO指出幾十年前，家庭聚會吃牛排都一定要去貴族世家，店內的沙拉吧吃到飽更是令他印象深刻。然而曾經到處都是的「貴族世家」，現在卻幾乎收光，想要找到店家很難，就算有門市營業店內仍然很空，感嘆「貴族世家是怎麼把一手好牌打成這樣」。

貼文下方網友指出貴族世家曾經的特色已不再具有競爭力，「競爭啊，那種程度沙拉吧換哪個品牌都能」、「自助吧每況愈下，吃過一家店熱菜都不開保溫的」、「這種連鎖餐飲競爭衰退很常見啊」、「現在都吃我家牛排了」、「以前平價啊，現在漲太高，環境衛生又有點老舊」。

不過也有網友反駁，仍有許多饕客至今依舊時常回訪，「明明就滿滿的人」、「桃園市、中和的都爆多人」、「中壢有一間每次經過都一堆人」、「我很愛吃到飽所以還是常常去」、「無感，外面的貴族世家車子和人每天都擠在馬路上」、「各地喜好的店家不同，不至於做不了」。

另有不少網友直指「被孫東寶取代」，但事實上兩家店是同一位老闆。根據維基百科，孫東寶早年在台北市以路邊攤形式經營平價鐵板牛排，貴族世家創始人林士欽是孫東寶的大弟子，後來成為孫東寶牛排第一個加盟主。之後林士欽打造貴族世家，先收購原本的加盟店，2014年再買下孫東寶商標權，2015年從吃到飽轉攻平價牛排市場。