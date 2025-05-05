糖廠詭異郵箱驚見黑高跟鞋、紅紙 網曝可怕經驗：兩側都墳墓

日治時代台灣建設許多糖廠，除了產糖也是防空洞最多的場所。一名女網友在Dcard透露，近日到橋頭糖廠散步，在園區內卻驚見一個詭異郵箱，裡面有一雙壞掉的高跟鞋和紅色疑似結婚證書的紙，更毛骨悚然的是四周陰森。離開時還見到旁邊黑板寫著「橋頭糖廠防空洞既有數十個、走進裡頭彷彿可聽見慌忙喘息聲」。

原PO表示近日到橋頭糖廠散步，走到園區疑似是拍婚紗的空間，遍地長滿植物，還有三個郵箱，而郵箱的背景是可以用粉筆寫字的黑板。第一個郵箱裡面是寫「因為愛…肯定」還有幾個字，看起來很電影感，原PO於是好奇地探索郵箱，第一個郵箱裡只有一些垃圾和小公仔，第二個只有垃圾，黑板上也有一些類似語錄的句子。

最詭異的是第三個郵箱，裡面除了一雙壞掉的黑色高跟鞋，還有一張紅色紙，原PO媽媽說像是結婚證書，郵箱上的黑板寫著英文字。她坦言這是「三個郵箱裡最讓我覺得毛骨悚然的」，因為附近的環境陰森，走出去後還有一個小黑板介紹這裡隨處可見、曾經供人躲避轟炸的防空洞。

貼文下方網友紛紛回覆「橋頭糖廠本來就很陰了」、「上個月和朋友去了橋頭糖廠，是感覺很多地方不要靠近」、「防空洞不要進去容易有蛇或是吸毒仔丟針頭」。但有不少人認為原PO自己嚇自己，「在其他地方看見防空洞也不會覺得怎樣，心態正向不去冒犯其實也不會怎樣吧」、「之前我在旁邊賣酵母冰幾個月都沒感覺，只有一堆奧客等著大小聲」、「小時候都在橋頭糖廠的防空洞跑來跑去，沒聽過什麼怪東西」、

也有人分享恐怖經驗，透露之前去橋頭糖廠租多人電動自行車繞園區，發現有條小路口就往裡面騎，沒想到那條路不僅小到無法回頭，還雜草叢生，再往裡面走兩側是墳墓，「超級近的那種，我腳一伸就可以踢到了人家家的，實在太恐怖了」，過了一陣子之後再去散步，那條小路口已經被封住。

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