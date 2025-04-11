童年神飲「思樂冰」回歸！復出卻不受青睞 網點關鍵：價格才是真正殺手
曾經是無數人的童年回憶「思樂冰」，近年悄悄回歸，不過卻有網友發現，現今街頭巷尾幾乎不見人手一杯思樂冰，令人不禁疑惑，「思樂冰是不是又涼了？」，文章曝光引發熱議，多數人認為關鍵在於「價格」。
該名網友在PTT八卦板發文，他表示回憶起過去，思樂冰很受歡迎，很多學生都會喝，但後來撤掉後沈寂一段日子捲土重來，但即使在炎熱夏天也鮮少見到民眾購買，直呼「思樂冰怎麼沒落了？」。
文章曝光，多數人表示主要原因就是價格過高，「以前大杯20元，現在一小杯就要45元」、「重點就賣太貴，明明成本超低，硬要賣那鬼價格」、「回到以前大杯價格就會很熱門了」、「以前便宜又大杯，現在相反」。
但除了價格問題，不少人也提到，如今市面上手搖飲品牌百花齊放，思樂冰明顯競爭力不足，「現在選擇太多了，而且太甜」、「以前手搖店沒那麼多，現在選擇太多了」、「選擇太多了啊，珍奶還比較好喝」、「現在台灣人沒那麼愛喝含糖飲料了」。
也有人推測可能是天氣還不夠熱，因此尚未到熱銷時刻，「你等夏天再說吧，全家的冰淇淋都賣翻了」、「現在這種天氣 賣不好正常」、「去年還很少店有，今年夏天再看看」。
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