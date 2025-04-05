不是G5、摩天輪！網回顧劍湖山「最神設施」 消失10年後現況曝光

雲林劍湖山是台灣著名的遊樂園，通常會想到它刺激的設施「G5」以及經典的「摩天輪」。但最近有網友在Threads指出，真正令人懷念的，是已經退役的「山坡列車」，目前已經更改成手扶梯。

網友在Threads發文表示，在劍湖山搭過山坡列車的人，應該都已經30歲了吧，忘記是什麼時候改建成手扶梯了。

此文一出馬上引起一票網友共鳴，「這個超讚，我去劍湖山是為了坐這個和摩天輪」、「那時候劍湖山還很多人，很多設施都要排隊」、「那時候劍湖山還很多人，很多設施都要排隊」、「超懷念的～我覺得劍湖山最好玩的就是這個！改成手扶梯超級可惜」。

不過也有人說，「30歲也是沒有坐過山坡列車」、「我古坑人，我完全不知道有這東西」、「我小時候第一次去就是手扶梯了欸，原來還有這樣的設施」、「84年次，去劍湖山第一次就手扶梯」、「小學畢旅去的時候就是手扶梯了」。

由於劍湖山地勢較高，早起進入園區需要搭乘「山坡列車」前往，大約在2007-2008間，園方決定拆除，並改成現在的超長手扶梯，山坡列車就此成為回憶，深藏在遊客的心中。