快訊

NBA／柯瑞再飆36分、近3戰場均41分 勇士輕取金塊5連勝

爸媽快哭了！親子樂園「貝兒絲」又少一家…桃園店27日熄燈倒數

NBA／來過台灣打球！「魔獸」霍華德確定入選名人堂

聽新聞
0:00 / 0:00

不是G5、摩天輪！網回顧劍湖山「最神設施」 消失10年後現況曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
劍湖山山坡列車是許多人小時候的回憶。聯合報系資料照
劍湖山山坡列車是許多人小時候的回憶。聯合報系資料照

雲林劍湖山是台灣著名的遊樂園，通常會想到它刺激的設施「G5」以及經典的「摩天輪」。但最近有網友在Threads指出，真正令人懷念的，是已經退役的「山坡列車」，目前已經更改成手扶梯。

網友在Threads發文表示，在劍湖山搭過山坡列車的人，應該都已經30歲了吧，忘記是什麼時候改建成手扶梯了。

此文一出馬上引起一票網友共鳴，「這個超讚，我去劍湖山是為了坐這個和摩天輪」、「那時候劍湖山還很多人，很多設施都要排隊」、「那時候劍湖山還很多人，很多設施都要排隊」、「超懷念的～我覺得劍湖山最好玩的就是這個！改成手扶梯超級可惜」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

不過也有人說，「30歲也是沒有坐過山坡列車」、「我古坑人，我完全不知道有這東西」、「我小時候第一次去就是手扶梯了欸，原來還有這樣的設施」、「84年次，去劍湖山第一次就手扶梯」、「小學畢旅去的時候就是手扶梯了」。

由於劍湖山地勢較高，早起進入園區需要搭乘「山坡列車」前往，大約在2007-2008間，園方決定拆除，並改成現在的超長手扶梯，山坡列車就此成為回憶，深藏在遊客的心中。

劍湖山

延伸閱讀

清明祭祖懶得排隊買 台南男順走掛機車春捲帶回擺供桌

熟食雞肉攤排隊人龍擋到隔壁肉攤 老闆火大持鐵條砸攤

雲林故事館獲選百大文化基地 發表台語繪本新書承襲母語

影／台北72年鄭記豬腳飯熄燈日 他被控插隊見警喊：我也排快2小時

相關新聞

不是G5、摩天輪！網回顧劍湖山「最神設施」 消失10年後現況曝光

雲林劍湖山是台灣著名的遊樂園，通常會想到它刺激的設施「G5」以及經典的「摩天輪」。但最近有網友在Threads指出，真正令人懷念的，是已經退役的「山坡列車」，目前已經更改成手扶梯。

于小惠青春美照曝光！從演員轉戰幕後「名揚四海」獲金鐘獎最佳編劇獎

于小惠最初以演員出道，1990年代中期開始活躍於影劇圈。因為當時丈夫蔡岳勳的鼓勵，成功轉型從事幕後工作，2003年以台視「名揚四海」榮獲金鐘獎的最佳連續劇編劇獎。

台鐵國寶級火車！「總統花車」專為元首打造 內裝有多奢華？

台灣鐵路公司有三輛國寶級花車，台鐵所謂的「花車」，是專為首長級貴賓打造的高級鐵路車廂。分別是「天皇花車」、「總督花車」、「總統花車」，是鐵道迷引頸翹望的珍貴資產，長期以來很少對外開放。

80年代購菸方式有這種！ 當年「香菸」販賣機的身影

早期的台灣社會尚未對香菸有嚴格限制，無論是街頭巷尾的小商店、餐廳，甚至是公共場所，都能輕易見到吸菸者的身影。在這樣的環境下，香菸販賣機的出現進一步提高了購買的便利性，且因為24小時運作，無需店員看管，讓癮君子無論何時都能輕鬆購得香菸。

阿公手癢？清明節託夢想打牌還指定「女牌咖」 全家笑瘋：真的很想玩

「清明節」是國人慎終追遠，掃墓祭祖的重要節日，就有名網友分享，家人近日夢到過世的阿公，夢中阿公正在與他打麻將，因此讓他們聯想「該不會是阿公手癢了」...

台北最早公路隧道成通勤惡夢！圓山隧道遭戲稱「圓山八卦陣」

隨著台灣人口增多，汽機車使用量提升，過往打造的交通路段便浮現了通勤問題，位於台北北區的圓山隧道就是其中之一，它是在1969年完工，原本是希望舒緩台北交通，但近年卻因為塞車和路段規劃問題，被戲稱為「圓山八卦陣」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。