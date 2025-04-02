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阿公手癢？清明節託夢想打牌還指定「女牌咖」 全家笑瘋：真的很想玩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的家人近日夢到過世的阿公，夢中阿公正在與他打麻將，因此讓他們聯想「該不會是阿公手癢了」。示意圖/ingimage
一名網友的家人近日夢到過世的阿公，夢中阿公正在與他打麻將，因此讓他們聯想「該不會是阿公手癢了」。示意圖/ingimage

清明節」是國人慎終追遠，掃墓祭祖的重要節日，就有名網友分享，家人近日夢到過世的阿公，夢中阿公正在與他打麻將，因此讓他們聯想「該不會是阿公手癢了」，結果擲筊一問還真的是「聖筊」，讓全家人笑翻。

一名網友在Dcard分享，他的表哥有靈異體質，阿公剛離世時他們全家都沒夢過阿公，唯獨表哥夢到好幾次，然而清明節將至，表哥表示又夢到阿公，夢中他與阿公在打麻將，全家人認為「該不會阿公手癢了」，於是請表哥在家裡的牌位擲筊問阿公是不是想打麻將，結果真的是「聖筊」，接著問要不要燒麻將給他，還是聖筊，甚至要求附上牌友，最好是女生比較好。

原po表示，問了塔位配合的紙紮店，都說紙紮麻將剛好沒貨，要特別進貨可能趕不上，他們原本想說要放棄了，結果表哥竟然在蝦皮被推薦紙紮麻將，還有附上牌友，甚至隔日就能到貨，讓原po全家笑說，「真不知道是估狗太多次被廣告打到，還是阿公真的很想玩幫我們找的」。

文章曝光，網友們紛紛開玩笑，「不錯欸，阿公收到會很驚喜喔，『哎呦乖孫，還找了兩個女的牌咖』」、「坐等阿公評價」、「可是麻將數量不對餒，阿公會說『阿捏洗咩安抓怕啦』」，也有人分享「我爸的麻將組還是最新型的，那種電動自動洗牌的那種麻將組，還有附牌友跟飲料錢包放在打牌位置旁邊」。

清明節 麻將

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