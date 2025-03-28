麥當勞「2經典童趣」消失 一票人超懷念：還是以前有溫度

麥當勞是不少大小朋友都喜歡的速食品牌，深耕台灣許久，除了餐點受歡迎，早期的設施和贈品也讓人回味無窮。臉書粉專「萬年東海模型玩具」分享了兩張過去和現在麥當勞內部的對比照，讓不少人看了很懷念，也感嘆現在的麥當勞冷冰冰。

從照片中看到早期的麥當勞內部裝潢很有復古溫馨氣息，黃色調的桌椅、地板和牆面，還有卡通造型的裝潢樹，牆壁上還有壁畫，對比現在的照片，風格則是比較有科技感，光線明亮、色調潔白，沒有了卡通造型的樹木，卻多了自助點餐機器，顯得冷冰冰。「萬年東海模型玩具」小編在文中寫道，「80年代的麥當勞和現在的麥當勞，以前還在麥當勞慶生過，會有麥當勞叔叔出來帶活動」。

貼文引起不少回響，「高科技冷漠」、「以前的麥當勞充滿童趣」、「溫暖的房間與冰冷的監獄」、「以前的麥當勞很有溫度」、「以前麥當勞還有舉辦說故事活動，現在點餐會請你到旁邊自助點餐，不然人工會很慢」、「以前的麥當勞是童年樂趣，現在麥當勞只是個速食店」、「小時候麥當勞超大方，還送超大本的月曆塗鴉冊」、「老實說，我還是喜歡以前的版本」。

有過來人就感嘆兒童餐玩具和遊樂區是最讓人懷念的，「以前狠推兒童餐送玩具，現在都沒有了」、「以前的兒童餐紙盒有造型可以玩，玩具也很有質感超好玩，現在太商業了」、「我小時候的麥當勞記得還有小型的旋轉木馬」、「麥當勞開會過啊，以前客戶目標是小孩，現在不是，所有沒看它把小孩的遊戲區都撤了？」、「澄清湖和九如路的麥當勞有球池和大溜滑梯，堪稱經典，好玩極了」。

《報時光》曾報導，對於1980、1990年代的孩子來說，當時的麥當勞最讓他們喜愛，因為不僅是一間速食店，還是個遊樂場，還有麥當勞叔叔陪孩子們互動，但隨著時代演變，麥當勞在安全和經營策略的考量下，遊樂場和麥當勞叔叔都消失了，如今的麥當勞更注重餐飲品質和環境的舒適度上。