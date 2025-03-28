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肯德基、麥當勞誰較早成「台灣人」？復刻40年前廣告掀熱議
麥當勞或是肯德基，誰比較早成為「台灣人」？最近因為肯德基一篇復刻40年前的聯合報廣告版面，引起廣泛討論；事實上，麥當勞比肯德基早一年進軍台灣，也就是麥當勞「叔叔」比肯德基「爺爺」還要年長一歲。
台灣的肯德基在下月即將年滿40歲，透過報紙廣告玩起復刻遊戲，以1985年4月16日聯合報頭版半版廣告同樣風格，再在聯合報登了半版廣告，更換當年訴求「今天開幕」，改成主打「史上最熱銷商品回歸」。
由於近日廣告並未說明「最熱銷」商品是什麼，也讓懷舊網友猜測，有人說，「吮指嫩雞要回來了嗎」，也有人說，「調味薯條回歸嗎」，其中最多人敲碗的還是「正統比司吉、草莓果醬、葡萄果醬還有蜂蜜」。
台灣第一家肯德基開在西門町的武昌街二段，恰好附近就有麥當勞門市，即便在美國也是如此，肯德基往往緊鄰麥當勞，形成一場「炸雞」、「漢堡」美式速食在台灣的延長賽。
40年前，肯德基的正式開幕日期是4月16日，但提早在4月8日展開試營運，因此這次廣告也主打邀請鐵粉一同「回味精典」，而兩個版本的廣告同樣有著當年的著名用詞「吮指回味樂無窮」。
2004年肯德基以一個「這不是肯德基」的影音創意廣告，造成巨大回響，當年許多電視綜藝節目，也拿這個梗作為搞笑橋段，隔年又以「您真內行」廣告掀引一陣熱潮，而今年為40歲慶生的復刻廣告，也算是另一個成功的案例。
21年前「這不是肯德基」的主打商品，六塊雞桶售價199元，平均每支炸雞33元，現在同樣是六塊雞桶，售價則為368元，也見證到這些年間物價上漲的情況。
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