童年經典餅乾大縮水！一票網友全看傻：還以為是錯覺

台灣物價持續上漲，不少民眾喊吃不消。對此，一名網友分享，近期逛全聯發現經典餅乾大縮水，甚至有一半全都是空氣！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期逛全聯發現童年的經典餅乾「營養口糧」過去一包有10片，現在一包只有7片，而同品牌的「迷你口糧棒」更是只剩下三分之一，有超過一半都是空氣，讓她直言「小時候的餅乾縮到不能再縮了…」。

貼文一出後，多數網友全看傻，紛紛表示「好誇張，袋子就改小包就好了，有必要用到那麼大嗎？」、「我也發現縮水了，還以為是錯覺」、「以前都滿滿的，好大一包，現在少得可憐」、「現在吃完一包餅乾都覺得好空虛」、「縮水成這樣」、「連這種『窮人救星』都變成這樣，物價真高啊！」、「餅乾+空氣一起吃才有飽足感…」。

此外，也有網友給出建議，指出「只要維持品質，就算漲價民眾還是會願意買單，但真的無法理解漲價還順便偷工減料的做法」、「不要縮水，直接漲價就好了」。