武嶺山上「恐怖傳說」曝光！粉專示警：千萬別逗留

台灣先前受到強烈大陸冷氣團影響，許多高山都紛紛降雪，吸引不少人上山追雪。對此，臉書粉專「中橫路況交通資訊站」分享一則冬天騎車上武嶺的恐怖傳說。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

臉書粉專「中橫路況交通資訊站」表示，武嶺有個古老的傳說，如果冬天騎機車上來，千萬千萬不要逗留太久，要不然你可能就無法平安順利的離開。

從臉書粉專「中橫路況交通資訊站」分享的照片可以發現，有一台深陷雪地的機車，車身全被冰雪覆蓋，甚至連座椅、車燈、後照鏡，通通都結滿冰柱，完全無法動彈，連小編都笑稱「這就是我一直堅持騎山豬…要不然就是搭公車的原因」。

貼文一出後，多數網友都笑稱「這台還是老機車，鐵定要耽擱些時日，才走得了啦」、「看這台機車...我相信中橫編說的！」、「實現雪撬體驗行程自由」、「有沒有一種可能....騎車上來，扛車下山」、「可能解凍後要送修了」、「果然還是騎山豬最好」、「山豬有要出租嗎？我要租2天1夜，租金可商量」。