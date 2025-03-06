他下山聽見詭異女聲…突遇神秘翁喊「等你很久」 眾人齊推測：祂來保護你

神明現身？一名網友在Dcard分享自己曾經在烘爐地遇到的靈異事件。幾年前因為飼養昆蟲上山採集，傍晚回程天色逐漸轉黑，雖然覺得「陰陰的」但也沒多想，然而在入口卻疑似遇上女鬼，緊接著又出現了一位老翁牽著一條狗表示「等他很久」。不少網友看完故事後大膽推測，或許老翁就是土地公本尊！

烘爐地南山福德宮以土地公求財靈驗聞名，原PO透露三、四年前忘記帶護身符就上山，返程時步道漸漸轉黑，「沿路是真的覺得這個地方陰陰的」。快到登山口時，原PO聽到右邊樹林入口前的空地，有女生在講話，因為有點遠只聽得到窸窸窣窣的聲音，以為是提早走下來的登山客在聊天，然而走到登山口沒有任何人影，只有自己的機車在現場，突然心中冒出一句「走了喔，這麼快」。

這時一位老翁牽著狗走上來，一見面就對他喊「你終於下來了喔，我等你很久了」，表示因為時間不早擔心他，並補充說疫情期間很多人到山上丟棄寵物，也有人到山上尋短。離開前，原PO順口問老翁「你剛剛在我下來之前有跟女生在這邊聊天喔」，對方卻表示從頭到尾這附近都沒有人，意識到情況後，老翁提醒「不用問，不用講出來，你知道了就好」。這句話讓他瞬間背脊發涼，從此去山區都絕對帶著護身符。

貼文下不少網友推測老翁的身分，「這個阿北會不會是土地公」、「土地公沒有錯，通常都會現身解救可能會觸險的人，裝扮成老人家的形象」、「如果真的是遇到土地公，代表祂在保護你，你很幸運唷」，也有人安慰「可是在山上有時候聽到的聲音都會反射耶，不一定是恐怖的東西啦」。

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