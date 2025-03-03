醫院返家包包被塞瀕死診斷書！她心驚「毛毛的」 內行猜用意

遇到難以解釋的怪事你會怎麼做？一名女網友在Dcard發布貼文求救，自己近日從醫院返家後發現包包多了一張陌生人的瀕死診斷書，更毛骨悚然的是診斷書來自不同醫院，且兩家相隔甚遠。因為太過離奇，原PO詢問民俗專家，得到可能是過運、冥婚的解釋，這讓她非常焦慮，詢問網友下一步該怎麼做。

原PO表示自己使用的是沒有拉鍊的帆布袋，回家整理包包居然多了一張陌生人的診斷書，上面日期還是2017年，一位老人因肺部惡性腫瘤送急診已經頻臨死亡。她補充這家醫院在外縣市，跟自己去的醫院完全沒關係，打回去診間確認卻完全查不到這個人，連醫院也覺得很奇怪，得不到答案讓她直呼「非常毛」。

因為沒辦法看監視器或聯絡高層，她問了一位香港茅山道教的阿姨，對方推測是「過運」或是「冥婚」；另一名風水老師則表示「過運」需要信物沒那麼簡單，不過收到就是晦氣，建議用米跟樹葉淨化。無奈又擔心的原PO表示包包就只有那張紙沒有別的，直呼「這到底什麼情況啊，有夠離奇的」，並詢問去收驚加拜拜夠不夠。

貼文曝光後不少內行人回覆「會怕的話拿去地方大廟跟神明講一下，跟祂講一下經過請祂保佑妳平安」、「不建議隨便收驚拜拜、算命抽牌，每個人都有預定好的生命藍圖」、「心中怕有晦氣，就找個時間去住處附近的地方大廟拜拜，然後將那張莫名的診斷書裝在紅包袋裡面，跟著經紙一起燒化掉就好」、「正信念很重要，妳要發自內心認為這沒什麼，我覺得就不會被影響」。

也有人認為是惡作劇，「隨便複印一張診斷書，再偷塞給別人，這件事本身難度就不是特別困難的事情」、「幾個月前我在臉書社團也有看到有人跟妳收到一模一樣的東西欸！而且也是塞在包包」、「誰那麼無聊啊」、「這種亂塞診斷書的人好沒水準」、「那只是診斷書，又沒什麼生辰八字，只是別人亂塞而已」。

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