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醉女上車突變臉示警「帶平安符、去拜拜」 網勸：寧可信其有

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露男友載到一位詭異的女子。 示意圖／ingimage
一名女網友透露男友載到一位詭異的女子。 示意圖／ingimage

你會乖乖聽話嗎？一名女網友在Dcard分享近日聽到的詭異故事，男友是計程車司機，載到一位喝醉的女性，沒想到對方在路程上突然清醒，並向男友建議「帶平安符、請媽媽去拜拜」，突如其來的勸說讓人毛骨悚然，原PO也擔心地問，「想請問這是什麼情況？」

她表示男友載到的女性一開始醉得不省人事，沒想到突然跳起來正經的問他近期狀況，還關心身體有沒有疾病。男友否認後又被追問爸爸有沒有生病，因為恰巧前陣子有去看醫生，男友也照實回覆；接著對方得知他沒有平安符，於是提醒最近開車要小心，還請男友媽媽去幫忙拜拜，還強調盡量是媽媽去拜，「幫你擋個煞」。

超毛對話讓兩人不知所措，故事曝光後就有網友勸，「突然很正經的說那些代表應該是有體質的，無論有沒有事發生，多去廟裡走走都是好事」、「很多事看得到卻不能明說會干預到因果，只能這樣暗示」、「寧可信其有、不可信其無，去拜拜沒壞處」、「會這麼說的人通常是看得到那個東西，但又不想說得太明白，因為一旦說出來就會變成那個女的被跟」、「應該要感謝這個女生才對，我反而覺得她在幫妳男友」。

不過也有網友建議聽聽就好，「就喝醉說幹話而已」、「我工作上遇到滿多講話沒頭沒尾這樣的，大多數時候都不用放在心上」、「把一個人的家人朋友全部問一遍，總有人生病什麼的吧？然後叫他去拜拜，真的不用想太多」、「對方講話沒頭沒尾的，如果擔心可以去拜拜求個平安就好」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

計程車 靈異

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