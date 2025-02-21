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他搬出家裡這條棉被勾起回憶 一票人：有阿公阿嬤味道

聯合新聞網／ 綜合報導
棉被示意圖。 圖／ingimage
棉被示意圖。 圖／ingimage

通常一到冬天，許多人就會把厚重棉被或毛毯搬出來，晚上才能溫暖入睡。有一名網友分享家裡的大毛毯，鮮艷花色帶有一股復古氣息，勾起不少人的回憶，直呼有阿公阿嬤的味道。

從原PO在臉書「爆廢公社」貼出的照片看到，床上一條紅白相間的大毛毯感覺非常厚重又溫暖，上頭還印了不少花的圖樣，整體上顯得很復古。原PO笑說，「過年回家，就是要蓋這種棉被才算回家」。

貼文勾起不少人的回憶，「家裡要必備，一個墊底一個上蓋，過年窩在裡面睡到日上三竿」、「我很怕這個，光看照片就有種樟腦丸的味道」、「一件能傳三代的神奇毛毯」、「已後悔把這款棉被丟掉」、「古早味、鄉土味、小時候的味道、阿嬤阿公的味道、懷念的味道、家鄉的味道」、「我一條用了40多年」、「要有很重的衣櫥味才是經典」。

用過的人都認為不只暖還很重，「保暖神毯」、「這種被子超暖」、「這超暖的餒」、「感覺就是躺下去能昏迷10小時的好東西」、「雖然花色很醜，但超暖的啦」、「這不好洗，因為很重，但很溫暖」、「俗稱『鬼壓床』」、「這種比較重，翻身的時候背也不會有縫隙著涼」、「這個很重…正確使用方法是鋪底，蓋羽絨被」。

原PO分享家中的棉被，讓不少人看了勾起小時候的回憶。 圖擷自爆廢公社
原PO分享家中的棉被，讓不少人看了勾起小時候的回憶。 圖擷自爆廢公社

保暖 毛毯

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