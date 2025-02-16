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行經公墓車上突插播「大悲咒」 駕駛嚇傻：完全關不掉

聯合新聞網／ 綜合報導
車載娛樂系統讓駕駛人能便利切換音樂與廣播頻道。示意圖／ingimage
車載娛樂系統讓駕駛人能便利切換音樂與廣播頻道。示意圖／ingimage

不少人喜歡在開車時播放音樂，增添行車的樂趣，但若音樂自己切換，恐怕會讓駕駛感到背脊一陣發涼。就有網友在開車行經公墓時，娛樂系統突不受控制，自動播起了無法關閉的「大悲咒」，讓他嚇得發文求助，貼文也引發網友熱議。

一名網友在PTT論壇發文，提到自己開車行經宜蘭縣冬山鄉的一座公墓、兩間廟宇後，車用娛樂系統突然自動切換成音質不錯的「大悲咒」，連按下靜音都無法關閉；直至駛離現場後，依然是持續在播放，只有逐漸出現雜音、收訊變差的情況，讓他感到全身發毛。

約5分鐘過後，娛樂系統的螢幕出現「Emergency announcement（緊急公告）」，才終於能切換回一般電台，原PO本來想將畫面拍下，沒想到重新發車後，緊急公告訊息卻就此消失，讓他感到很困惑，發文求助：「想請問有人遇過這種情況嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛回應他的車子很有靈性、「只是冤魂而已，沒什麼」、「我之前是車子一直有水聲音，老師說車子裡面有水鬼」、「如果以玄學的角度看，是神明顯靈幫你超度車上的好兄弟」；還有人笑說是「AI智慧播放系統」、「音質還不錯，超好笑」。

不過，也有內行人認為，原PO的娛樂系統應該是被「蓋台」了（無線電干擾），「聽起來像廣播Traffic Announcement的功能」、「多數的車機設計，強制蓋台的是在收聽FM/AM廣播時才會被察覺，這就表示Suzuki的車機系統，在辨認到有類似緊急交通廣播的蓋台訊號時，會自動切換音源並進行撥放，這在安全性上是很加分的」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

CarPlay 公墓 音樂

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