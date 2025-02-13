不敢再幫陌生人了！她幫老太太找戒指被硬塞「護身符」 回家後現詭異狀況

隨便幫助陌生人不一定會獲得回報，甚至可能讓自己身陷困境。一名網友下班後走路回家，她突然看到有個老太太在找戒指，於是熱心地幫忙找，找到後老太太想回報她，於是送她一個護身符，沒想到收到後卻發生不少詭異的事，引起不少討論。

一名網友在Dcard「心情板」發文表示，「再也不敢隨便幫陌生人撿東西」，她下班走路回家時，突然看到一位老太太蹲在地上找東西，於是她走過去詢問是否需要幫忙，對方很焦急地表示，她的戒指掉了，那是她過世丈夫留給她的唯一遺物，她看老太太年紀大於心不忍，就幫對方一起找。

大概找了5分鐘，終於在路邊的草叢裡發現那枚戒指，老太太相當感激，一直道謝還說要請原po喝咖啡，她婉拒了對方的好意，準備要走時卻被拉住手，老太太從口袋裡掏出一個紅色的小布袋，上面繡著奇怪的花紋，她本來想拒絕，但對方卻堅持要他收下，她也不好意思在推辭，就收下了。

回到家後，她把護身符隨手放在桌上就去洗澡了，沒想到洗完澡後，明明窗戶都關著，但房間裡的溫度卻變得很低，感覺有冷風在吹，她正覺得奇怪時，身後突然傳來一個沙啞的聲音，「謝謝你幫我找到戒指…」，她猛地回頭，卻什麼都沒看到。

原po本以為是自己太累產生了幻覺，但自那天起，她每天晚上都會聽到奇怪的聲音，有時是腳步聲，有時是低語，她開始睡不好，精神變很差。她去廟裡問了師父，師父說那個護身符可能是某種「媒介」，讓老太太可以跟著她，師父幫她做了法事，但情況似乎沒有好轉。最後，她也提醒，「大家如果遇到陌生人給你東西，千萬不要隨便收下」。

網友紛紛表示，「看完覺得阿婆可能沒惡意，只是想給你個平安擋一個煞」、「你的情況要嘛處理好的但運勢受影響，補運就好，但也可能還沒處理好，再多問問幾家看看，或者去大廟詢問看處理好了嗎？ 雖然你是幫祂，應該會有好報，但那護身符的目的是什麼，這點要去弄明白」、「其實祂只是想當守護靈吧？因為沒有惡意，所以就沒有要除煞的必要，可以跟她溝通看看，希望不要讓妳那麼冷，而且現在又寒流」。

有網友則開玩笑說，「這個嘛，先用木製盒子把它裝起來，藏在床底下，上面用不透風的帆布包裹起來，畢竟現在寒流來，根本用不到它，等到夏天再把它拿出來，節能減碳就靠這個護身符冷氣了」、「既然這東西是媒介，你不如把它丟到功德箱裡，讓他幫佛祖吹冷氣？」、「我公司的通訊機房會斷冷氣，熱到設備壞了，我要進一箱這種酷東西謝謝」。