她到市場見1古早味西點「比正版好吃」 勾起眾人回憶：小時候超愛

提到高檔甜點，不少人都會聯想到馬卡龍，而台灣也有類似的西點，被號稱為「台式馬卡龍」。有一名女網友日前在菜市場看到這款復古的小甜點，於是買回家回味一下，她大讚比正版馬卡龍還好吃，也好奇想問大家，「這種東西很多人喜歡吃嗎？」

這名女網友在Dcard發文表示，日前路過市場，看到有一攤在賣古早味的「台式馬卡龍」，因為太久沒吃了，一時間甜點腦發作，於是買了兩袋回家慢慢品嘗。她說台式馬卡龍有許多口味，草莓、巧克力、奶油等，自己也曾經找朋友做過盲眼實驗，看看能不能分辨得出口味，但只有一個人吃得出差別。

至於和大家所熟知的法國馬卡龍相比，哪一種比較好吃，原PO表示台式的比百貨公司的馬卡龍健康，也沒有那麼甜，「曾經買過一口100元的馬卡龍，甜到衝破天靈蓋」。

貼文勾起不少人的回憶，「這個以前麵包店賣超便宜，一袋50左右，現在貴了不少，全聯也有賣，一樣的東西，而且比麵包店便宜」、「台式馬卡龍最棒了，超好吃」、「這個很好吃欸，我覺得反而比我女友說的正版馬卡龍好吃多了（正版的我覺得太甜太膩）」、「喜歡小西點，台南有好多間好吃的」、「從小就喜歡吃，長大後比較少吃，一來怕胖，二來覺得現在很少在一般麵包店買到好吃的，好像都要特別找」、「這個東西超級好吃，但我不會當它是馬卡龍，比較像小蛋糕」、「小時候很愛吃這個配牛奶」。

還有內行人解釋這款甜點正式名稱，「請正名，它叫牛粒」、「牛粒就牛粒，這些商家老是在蹭馬卡龍，完全不同東西」、「牛粒或是小西點，不過現在說台式馬卡龍比較通俗易懂」、「這個叫小牛粒蛋糕」。

《聯合報》曾經介紹過「台式馬卡龍」的由來，其本名叫「牛粒」或「牛力」，取自法式點心biscuitàlacuillère（手指餅乾）的尾字發音，再以日語音譯成台語而來，同時也有「麩奶甲」、「福令甲」等別名，來自手指餅乾英文「Ladyfinger」的日文音譯，但大多數麵包店還是習慣稱它「小西點」。

日治時期洋菓子陸續傳入台灣，讓當時的小西點跟小圓餅，默默成為街角的麵包店都會賣的品項。由於「牛粒」外觀與法國馬卡龍（Macaron）相似，所以有了「台式馬卡龍」的稱呼，但兩者製作原料與口感差異頗大。