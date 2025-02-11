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漸層系飲料全消失！她想念「塑膠杯」繽紛手搖飲 網揭紙杯最大缺點

聯合新聞網／ 綜合報導
手搖飲示意圖。圖／聯合報系資料照
手搖飲示意圖。圖／聯合報系資料照

台灣人愛喝手搖，1年下來垃圾量驚人，政府也因此在去（2024）年9月下令禁止飲料店提供塑膠一次用飲料杯，許多人也漸漸習慣帶自帶環保杯，不過有時也會懷疑過去盛極一時、色彩繽紛的飲料，還有掛在杯壁的濃稠黑糖，有人懷念使用塑膠杯的最大好處。

網友在Dcard發文分享心情，表示現在買手搖飲都換成紙杯包裝，雖然明白是為了環保做出改變，但偶爾還是會想念以前紅極一時的漸層系飲料，能透過透明杯身看見美麗的色彩變化。換成紙杯後，不只漸層系美感消失，果茶、奶蓋和加料的飲品也沒辦法再由杯身看見內容物，她為此還特別買透明環保杯。

發文吸引不少有同感的發言，同時指出塑膠杯「透明杯身」的優點紙杯真的難以取代，「之前環保杯買完飲料沒有馬上喝，結果發現沒有加到珍珠，後來買透明杯方便很多」、「改成不透明紙杯對我而言最麻煩的是，身為有料手搖愛好者的我，喝完才發現還剩一些珍珠或果粒渣渣沒吸到」、「真的…而且不知道為什麼透明飲料杯裝起來都特別好喝，改成紙杯之後味道都不一樣了（心理作用），如果店員裝錯也要喝了才知道，困擾」、「我買過飲料有蟲的，紙杯就看不到了」、「對我來說就是沒辦法檢查有沒有蟑螂在杯底，現在改用手機閃光燈照杯底」。

也有人表示「我在觀光客區上班，隔壁就是50嵐。每天不停看到遊客拍剛買到手搖、自拍、團體拍，有些還很會取景對著路口反射鏡擺姿勢。覺得可惜如果是以前透明杯更能宣傳台灣多樣化的手搖文化」。

據《ETtoday健康雲》報導，「食力」2019年統計，台灣光是外帶咖啡杯數量一年高達6億杯，可繞地球1.35圈、疊成13萬座台北101。

手搖飲 環保杯 紙杯

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