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放骨灰罈還不夠！她將寵物遺體存放在密封罐中：隨時都能和牠說話
藝人大S（徐熙媛）離世的消息震驚全國，據了解，大S已在日本當地進行火化，並由老公具俊曄親自護送回台。近日更外傳「骨灰罈將會永遠放在家中」，雖有命理師強調「絕對不行」，但也有網友不在意禁忌，分享自己已在家中將寶貝寵物的遺體完整存放多年。
一名網友在Threads上發文，表示骨灰罈放在家中，並不是值得大驚小怪的事情，她認為自己將寶貝（寵物）的遺體存放於罐中，隨時都能打開透氣、和牠們說話，若是失眠還能用布巾將毛孩抱在懷中，「不論什麼型態，是生是死都是我的寶貝」。
也有網友多年來養了近10隻兔子和貓，都沒有將牠們火化，而是存放在樂扣玻璃罐中密封，並定期更換乾燥劑，保留毛孩最熟悉的模樣，「我最多的時候同時有6隻兔子，大部分都活到10～13歲，不知不覺就集滿這麼多罐了。」
不過，多數人還是選擇將毛孩火化，只留下骨灰安置在家中，並精心佈置家中的某個角落，讓自己無時無刻都能感受到牠們的存在，「骨灰罐帶回家放，裡面裝著的人在生前也是家人、所愛的人，只是變換了一種形式陪伴在身邊」、「放在家，我想看想說話就能看能說話，逝者已去，重要的是活著人需要安慰」。
雖然近期出現越來越多寵物殯葬業者，但稍高價格還是會讓部分民眾產生猶豫，對此，臺北市動物保護處提供寵物屍體焚化的委託服務，設籍北市之民眾只需備妥身分證、寵物登記證證明文件，便能以較為優惠的價格進行寵物屍體集體焚化。（外縣市則以兩倍計收）
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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