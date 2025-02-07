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麥當勞什麼最經典？30年前「1小物」眾人陷回憶殺：每次去都要狂按

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞。 路透
麥當勞。 路透

速食店麥當勞在台耕耘40多年，伴隨許多台人長大。有網友貼出幾張照片，回味30年前的麥當勞，除了兒童遊戲區、吉祥物外，某樣「經典物品」更是勾起眾人的回憶。

該名網友在Threads分享幾張照片，「回味一下，30年前的麥當勞」，從圖片中可見分別是深咖啡色的按壓式吸管盒、木頭色系的拼接地板、兒童遊戲區、麥當勞吉祥物等。

文章曝光，瞬間勾起許多人的童年記憶，「以前在遊戲區，會交到超多這輩子只見過一次面的朋友」、「以前在溜滑梯正方形裡面發現一坨屎」、「以前的麥當勞有種家的感覺，現在就只是個商業空間」、「兒童餐還送玩具，不像現在送一本英文書」、「以前在遊樂區迷路過，彷彿進入異世界」。

而經典小物「吸管盒」更是掀起熱議，「天啊經典的吸管盒…還有吸管」、 「小時候吸管盒一定要偷偷按很多下，結果吸管滿到掉桌上」、「小時候去麥當勞最大的樂趣的，就是狂按吸管」、「好懷念～要提醒客人記得拿吸管，最重要是罵手賤小孩狂按玩吸管盒的打工時期」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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