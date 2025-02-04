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流星花園紅遍亞洲！他好奇當年台劇為何這麼夯 眾人點出3關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
柴智屏（左）是當年「流星花園」的推手，也一手捧紅了F4。圖／聯合報系資料照片
柴智屏（左）是當年「流星花園」的推手，也一手捧紅了F4。圖／聯合報系資料照片

藝人大S（徐熙媛）赴日旅遊時，因流感併發肺炎離世，消息一出震驚演藝圈，許多網友也回憶起她的多部經典劇作，其中有人好奇為何以前的台劇這麼夯，就連南韓藝人都來台灣拍片？貼文引起熱議，不少人推測陸劇、韓劇還未在台灣盛行是關鍵。

原PO在PTT發文表示，當時大S主演的《流星花園》紅遍亞洲，之後的《西街少年》引爆5566熱潮，以運動為題材的《籃球火》風靡國中小學生，台劇火紅程度，當年就連現今南韓A咖演員朴信惠都來台灣拍偶像劇，這樣的盛況也讓他好奇，「為什麼台劇以前可以頂成這樣？」

貼文一出引起討論，不少人分析可能的原因，「最早是漫畫改編偶像劇，改得很成功」、「華人市場大，台灣當時經濟好，又是唯一一個相對開放的」、「以前市場導向，拍大家或年輕人想看的」、「那時期的劇本很好」、「金主夠多吧，什麼都有機會拍，現在只能低成本，金主也難求」、「因為以前競品不多啊」、「現在都吃補助，不拍商業片」。

還有網友認為網路普及串流平台崛起是關鍵原因，「因為以前網路沒有普及到方便看日韓劇」、「因為沒有行動上網、Youtube和免費看串流的平台」、「因為當時網路電視還沒發展」、「因為沒有網路串流平台，沒其他可以挑」、「網路速度慢，如果用撥接還很貴，也沒有串流平台這回事」。

也有許多人表示當時的陸劇、韓劇還沒在台灣盛行，才會造就台劇火熱，「那只是因為中韓當時還沒起來」、「因為中國大陸還沒發展，所以台灣才有機會」、「以前陸劇不發達，只能看台劇」、「韓流還沒崛起啊，現在直接打趴」、「現在連陸劇都起來了」、「因為以前他國水準更低，所以你會覺得台灣頂，現在各國都超車了，台灣還停留在20幾年前的水準」。

YouTube 韓劇

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