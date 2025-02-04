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好懷念！回老家驚見老烘衣機仍在服役 網呼「用不壞」：至少30年

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自臉書社團「爆廢公社」
圖擷自臉書社團「爆廢公社」

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一張照片並發文表示，他真心覺得以前的家電都挺耐用的，不像現在新買的保固期一到就GG了，照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「這台機子好懷念啊！」

原PO透露，他過年回家吃年夜飯，發現有一台仍在服役中的老夥伴，從照片中可見是一台非常老舊的台熱牌萬里情乾衣機，看起來雖然很有歷史感，但外殼乾乾淨淨的，感覺維護得很用心，狀況良好。

原PO表示，真心覺得以前的家電都挺耐用的，不像現在很多家電保固期一到就壞了，甚至有些還撐不到保固到期，就有各種得要你自費維修的理由。他指出，聽過最扯的是同事家中的電視機，買不到半年就無法開機，安排了維修人員上門，結果維修人員竟然說是因為家有人抽煙，所以機板卡了油垢，判定為「人為損壞」換機板必需自費的說法，讓同事感到傻眼。

原PO指出，以前常看到宮廟前聚集許多民眾在看電視節目、嗑瓜子、泡茶聊天，那台老電視機歷經這麼多年依舊好好的沒有壞，讓他真心覺得還是以前的家電比較耐用。

這篇貼文迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感，紛紛表示「好懷念」、「這台我家也有，至少30年了」、「跟我家的一樣耶，還在用呢」、「我小時候的，好懷念」、「我家的也還能用」、「我家還有，服役中」。

此外，有同樣購買這款的網友分享自身經驗，指出「這我家有一台，但在角落生灰」、「下方的棉絮濾網該清理了唷，效率會更好」、「這台真的用不壞，但是太佔空間拿去回收了」、「老骨董了，要好好保存，丟掉老古物就陣亡了」、「台熱牌最近才剛購入，非常好用」。

不過，也有不少網友回應「吃電怪獸啊」、「電熱的、吃電應該不省」、「太耐用公司賺不了錢」、「以前的用料是厚實，現在的用料是剛好就好，還要環保材質」、「現在啥都環保材質啊，環保啊，當然用不久，時間到自動分解」。

保固期 烘衣機 爆廢公社

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