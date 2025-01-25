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春節「四大天王」回來了！一票網友驚呼：終於知道它們的名字

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春節「四大天王」回來了！一票網友驚呼：終於知道它們的名字

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆春節9天年假開始，不少人都會在家看電視、吃零食。示意圖／Ingimage
農曆春節9天年假開始，不少人都會在家看電視、吃零食。示意圖／Ingimage

農曆春節9天年假開始，不少人都會在家看電視、吃零食。對此，有臉書粉專分享「春節零食四大天王」，直言「即將面臨，來自客廳桌上的恐懼」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

Big City遠東巨城購物中心在臉書分享一張照片，指出「春節零食四大天王」，分別是甘納豆、寸棗、生仁糖和冬瓜糖，全都是春節常見的零食小吃，笑稱「即將面臨，來自客廳桌上的恐懼」。

貼文一出後，釣出近3萬網友按讚，紛紛表示「這些東西居然有名字，每次我都是說『幫我拿一點那個』，笑死」、「這裡面只有冬瓜糖到現在還是無法理解」、「完全不會去吃這些東西」、「生仁糖應該是最常見的，但除了過年好像就沒什麼會特別去買」、「冬瓜糖每次吃每次吐，咬起來ㄎㄠㄎㄠ的口感超噁心」、「除了冬瓜糖，其他都好吃」、「還得是冬瓜糖最難吃啊」。

不過，也有不少網友指出「每次看到都不想吃，但是手又默默的拿起來吃」、「寸棗吃了根本停不下來」、「寸棗超涮嘴，一吃就停不下來」、「這都超好吃的啊，怎麼會恐懼」、「生仁糖好吃」、「我只喜歡吃甘納豆」、「除了生仁糖，其他都好愛」。

春節 蛇年 農曆過年 零食

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