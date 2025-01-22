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跟宮廟借發財金600元 他還金帶千元鈔問：可否找400元？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友去年借了600元發財金，今年帶1000元要求找400元，被朋友說「太摳」，讓他十分傻眼。示意圖/ingimage
一名網友去年借了600元發財金，今年帶1000元要求找400元，被朋友說「太摳」，讓他十分傻眼。示意圖/ingimage

春節將近，很多信眾會前往宮廟祈求新的一年萬事如意，也有人會去還願、還發財金。日前有位信眾發文表示，他去年跟宮廟借了發財金600元，今年去還金時，問櫃檯說「我只有一千，可以找400元給我嗎？」對此，網友曝不同做法，有人認為應該多添一點，添到800元，也有人認為就還原本的錢即可。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，去年他跟朋友去紫南宮借了發財金600元，今年還錢的時候，他跟櫃台說「我沒零錢只有1000元，可以找我400嗎？」這時朋友說「我這輩子沒遇過你這種摳仔人（小氣的人）」，但原PO無奈表示「欠債還錢還算摳喔？」

文章曝光後，網友提出想法「的確應該要還800元」、「借600應該至少還800」、「每年固定4月去，不管借多少都是直接還1000，有沒有賺到錢我不知道，至少我沒過得比前一年差就是了」、「一般來說都會添一些，很少人原金歸還。借你一年了，半毛利息不收」、「如果只想還600，為什麼不帶600去就好呢？」、「要加點還~不懂人情事故」。

也有人支持原PO，「借了有感應到，真的有賺錢，自然而然就會多給，如果還需要找400元，代表在自己身上沒有得到靈驗，與摳無關」、「還600沒錯呀」、「有一年賠錢沒賺錢，想說只還600，好像被告知不能這樣，之後就沒再去了」、「我也是借600還600啊」、「有借有還，就是有誠信。至於要加多少是隨喜心意，畢竟，借發財金前也沒有特別約定」。

春節 發財金

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