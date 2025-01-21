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每天跟人輸贏！他端整盆「尪仔標」感嘆回憶殺 一用詞被揪出「這裡長大 」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自臉書社團「爆廢公社」
圖擷自臉書社團「爆廢公社」

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一組照片並發文表示，他回想當年國小下課時，學校走廊經常像辦尾牙一樣熱鬧，一群挑戰者趴在地上比ㄅㄧㄚ公。照片中一大盆的「尪仔標」，令原PO感嘆「滿滿的回憶殺」。照片曝光，立馬引發網友熱議，有人直呼：「這很回憶耶，我都ㄅㄧㄚ輸。」

原PO透露，回想當年國小下課的時候，學校走廊上總是擠滿一群同學趴在地上玩起「尪仔仙」（即尪仔標），為了想要贏對方，許多同學還會塗立可白讓它變翹變高，讓原PO不禁感嘆「真的是滿滿回憶殺啊」。

照片曝光迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感，表示「打火機再偷烤一下」、「以前夜光的很搶手」、「以前都不敢告訴家人為什麼『立可白』用這麼兇，就是這樣爸媽還以為我很認真在學寫字」、「火燒邊、立可白塗好塗滿」、「一講ㄅㄧㄚ公，大概知道版主小時候是住桃園或中壢」。

此外，還有不少網友回應「國語叫昂阿飄？」、「這個我也玩過」、「我桃園人，叫『拼拼』，還有人會火燒讓它邊邊翹高高」、「我們叫鬥片」、「我們都說鬥盤耶」、「當年大概都小六左右就慢慢退流行了，「尪仔仙」記得是這樣稱呼的」、「超級懷念的啦！小時候每天抱一桶去跟人家輸贏」。

也有玩家出面解析並分享經驗，指出「這其實很有學問，材質會影響彈跳，立可白增加重量跟厚度，把一面磨斜邊，嚕過去時候可以直接壓到對方上面，連用食指、中指、無名指去彈都會影響輸贏」、「這是我國小的時候唯一打的贏全班第一名的活動了」。

ㄤ仔仙 昂阿飄 爆廢公社 立可白

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