他懷念以前「便當只要50元」 內行人曝：1便當現在仍80元

現在萬物齊漲，唯有薪水不漲。日前有位網友表示，很懷念以前一個排骨便當只要50元，一碗滷肉飯只要20元的時代。不過有網友回應推薦「台鐵便當現在還是80元」。

一名網友在臉書社團「爆怨3公社」發文表示，很懷念以前物價低廉的時代，以前一個排骨便當只要50元，一碗滷肉飯只要20元，他抱怨「現在隨便一個便當沒有100元都買不到」。

文章曝光後，有許多網友回應「我國中時滷肉飯才25元！」、「真的很懷念，當時我一個月隨便都有6萬以上的收入，可是加油加滿都不用破千」，也有網友分享「台鐵便當還是80元」，原PO則回應「所以都搶手買不到啊」。

先前《聯合新聞網》就有報導過台鐵便當，台鐵曾被戲稱為「被火車耽誤的便當店」，有網友發現，每次在用餐時段都看到一群人在排隊，等待購買台鐵便當，而許多人大讚「台鐵便當飯又香又好吃」、「還給整顆滷蛋跟豆包」、「大雞腿便當100元又好吃」，許多人認為價格實惠又美味。

而根據行政院主計處在7日發布的民國113年12月消費者物價總指數（CPI），跟112年同月比漲了2.10%，113年整年平均漲了2.18%，主計處表示，113年12月CPI會上漲，是因為蔬菜受到颱風豪雨的影響，水果、食用油、水產品跟外食費等食物類價格調漲，加上房租、掛號費、補習跟學習費、停車費、汽機車保養及修理等費用調漲，不過蛋類、油料費及機票價格下跌，因此全民對日常開銷應該略有上漲感。