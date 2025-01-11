全台冷颼颼！插畫家憶「阿嬤總會說這句話」 上萬網友爆共鳴
強烈大陸冷氣團來襲，台灣持續發布低溫特報。對此，插畫家「消極男子」也分享，小時候天氣冷，阿嬤總會說「不要洗澡，洗手洗腳就好」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
插畫家消極男子在社群平台「Threads」表示，回憶小時候住在三合院，因門窗都是木製容易漏風，加上潮濕的關係，家裡沒有任何一個地方不冷，而阿嬤總是會跟他說「不要洗澡，洗手、洗腳就好」。
貼文一出後，吸引近萬人點讚，多數網友都表示「咖ㄑㄩㄡˋsay sayㄉ一ㄡˇ厚（手腳洗洗就好）」、「我爸媽也會講屁股洗一洗就好」、「臉、手、腳洗洗就好」、「還有洗屁屁就好」、「我們家是媽媽會說「小洗」，就是只洗屁屁和私密處，阿嬤就是說洗腳手（台語）」。
此外，也有不少網友分享自身經驗，指出「以前去阿嬤家住是要自己燒熱水的那種」、「以前天氣冷的時候，阿嬤都會把我衣服放在灶的蓋子上，弄得暖呼呼再給我穿」、「以前衣服不保暖，到學校都跟同學比誰穿得多，不像現在是炫耀一件就很保暖」、「小時候真的沒在怕髒，聽到不用洗澡還覺得很棒，現在只覺得哪可能不洗澡」、「你跟我應該是同一個阿公阿嬤」、「突然時光倒流的感覺，好想念阿嬤」。
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