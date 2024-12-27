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她曝光40年前電視遙控器「僅7個按鍵」 眾人驚：老三台年代

聯合新聞網／ 綜合報導
科技不斷進步，就連3C、家電功能也增加不少。 示意圖／ingimage
科技不斷進步，就連3C、家電功能也增加不少。 示意圖／ingimage

科技不斷地在進步，3C產品的功能越來越多，讓人好奇早期的家電功能到底有多陽春。有一名女網友在臉書PO出40年前電視遙控器的照片，功能簡單只有7個按鍵，勾起不少人的往事。

原PO在臉書「復刻舊時光」貼出一張遙控器的照片，並寫道「1984年的電視遙控器，聲寶牌」。從照片中看到這支遙控器上的按鍵非常少，不像現在的按鍵多、功能又多樣化，40年前的電視遙控器僅7個按鍵，除了電源鍵、音量大小聲鍵、靜音鍵，還有三顆頻道鍵，分別是台視、中視、華視。

照片吸引逾萬人點閱按讚，不少第一次看到的網友都相當好奇，「老三台的年代」、「還沒有第四台的年代」、「簡潔、單純的遙控器」、「靜音放中間，這麼大顆？」、「為什麼最大顆顏色還不同的那個，不是電源是靜音？」、「現在遙控器按鍵一堆，但也都是按大小聲跟選台而已」、「非常適合長輩，難怪我婆婆現在的遙控器教一百遍也不會」、「夢想中的遙控器」、「超適合有選擇障礙的人」。

還有不少網友回憶起往事，「太豪華的電視了，我們家還在用要走到電視上去轉的那種，爺爺家的還附拉門」、「有遙控器已經算後期，剛開始是旋鈕，後來才有按鍵的」、「我家沒有耶，我家電視只有門，看完要拉起來，只能用手轉第幾台，可能我家比較爛」、「我小時候的電視，一次可以看三台，中間大螢幕主看，左右下方各有一台小螢幕」。

3C

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