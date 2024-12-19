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老台南人才知道！林俊憲秀「期間限定古早味」 勾網回憶：冬至雙雄

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自林俊憲的「Threads」
圖擷自林俊憲的「Threads」

台南立法委員林俊憲在社群平台「Threads」上貼出一張照片並發文分享，他表示「認得這個特殊點心的人，恐怕都是老台南了！」從照片中可見，一個大碗中有三顆印著「天心軒」紅字的包餡白粿，看起來相當「古早味」。照片曝光，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「看了就流口水」。

林俊憲委員賣關子表示「一年就只賣短短幾天，真正期間限定，而且跟即將到來的一個節日有關」。知道這個是什麼的朋友，可以進來和大家分享吧！

照片曝光後，有許多曾品嚐過的網友，紛紛留言「是菜粿，我們都吃粉紅色的，而且其實皮的原料跟湯圓是一樣的哈哈，冬至雙雄欸，又要到可以吃的節日了好開心」、「是菜包，但是我們都是吃紅色的，原來有白色的」、「我知道，但我阿嬤都是用紅皮欸，我第一次看過白色的」、「『冬至做菜粿』，家裡用紅皮，鹹的和甜的都有做」。

此外，還引發不少老台南人的回憶殺，指出「我小時候的工作，是負責在我爺爺做好的菜包上蓋印章，哈哈，好懷念菜包的味道」、「每年老家鄰居都會互揪做菜包，只能說真的超級好吃」、「想念阿媽包的冬至菜包，記得小時侯有幫忙包過，但那時年紀小不懂，覺得菜包是老人在吃的東西，現在想吃阿嬤的菜包卻已經吃不到了」、「真的，這是專屬於阿嬤的記憶，只有阿嬤做的最好吃」。

不過，也有不少網友回應「嗚嗚嗚，我沒吃過耶，我也是第一次看到」、「這個吃起來怎麼樣？」、「快去買來大家一起品嚐看看，冬至限定菜包什麼滋味」、「很多人不知道菜粿，這種冬至限定美食」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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