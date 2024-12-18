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綠領人才發展 專家：必備「永續力」和「學習力」

哪款古早味零食讓人一秒「回到童年」？ 網推：綠豆糕、大豬公

聯合新聞網／ 綜合報導
古早味的零食。聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影
古早味的零食。聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影

以前很多古早味零食，現在都已經逐漸消失。日前有位網友好奇「說出一款會讓你秒回到過去的古早味零食」，有網友分享可樂糖、乖乖泡泡糖、大豬公、綠豆糕等，還有人回憶「以前都只要1元或5元就可以買到零食了」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示「來說出一款會讓你秒回到過去的古早零食」，文章曝光後，引來近百則留言。最多人懷念的是「綠豆糕」、「大豬公」，有網友直呼「伏苓糕、綠豆糕、鹹糕、涼圓都好吃」、「絕對是大豬公」，也有其他人分享「捲捲口香糖」，直言「不知道有沒有人跟我一樣懷念這款」，還有網友回應「我滿喜歡吃可樂糖」、「雪克泡沫紅苶很好喝，然後007咖啡口香糖很好吃，但一下下就沒味道」、「巧克力牙膏、香煙糖我都愛吃」、「黑人牙膏糖」、「我很懷念只要投一塊錢就可以拿到糖果」、「一包五元的乖乖讓人懷念」、「八仙果很有趣，吃了嘴巴會紅紅的，很像吃檳榔」、「口哨糖跟地瓜餅都好吃」、「五塊錢一包的塑膠袋咖啡牛奶或紅茶」、「麵茶，我小時候就會吸一包一塊錢的麵茶粉，那種嗆到流淚的感覺很好玩」。

先前《聯合新聞網》也曾報導過，網友好奇「大家最懷念的古早味零食」，除了上述的「大豬公」、「可樂橡皮糖」以外，多數人認為「飛機餅乾」是最棒的，很多人直言「飛機餅乾跟數字餅乾是王道，好鹹、好過癮」。

古早味的零食。聯合報系資料照片／記者林敬家／攝影
古早味的零食。聯合報系資料照片／記者林敬家／攝影

古早味的零食。聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影
古早味的零食。聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影

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