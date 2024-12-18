哪款古早味零食讓人一秒「回到童年」？ 網推：綠豆糕、大豬公

賤兔，又稱「流氓兔」，是2000年前後風靡網路的韓國經典動畫角色，深受當時七、八年級生的喜愛，成為許多人的童年回憶。這隻胖嘟嘟、瞇著眼的兔子，以其獨特的魅力俘獲了無數人的心，經常在背後掏出各種有趣的道具，如馬桶、馬桶刷、酒瓶等，甚至以屁股當武器。

2024-12-10 08:30